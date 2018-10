La intensidad como premisa

La mejoría del Córdoba llegará por el camino de la intensidad. Así al menos lo cree José Ramón Sandoval, convencido de que si su equipo compite en cuanto a concentración y ganas, pocos rivales quedan fuera de su alcance. El técnico blanquiverde, contento pero sereno tras la victoria ante el Almería, aseguró ayer que la evolución del equipo es independiente de los resultados, por más que esto ayude. "Las victorias lo que no pueden es confundirnos. Tenemos que tratarlas, al igual que las derrotas, como impostores. Pero es verdad que la victoria da más confianza al jugador en lo que propones", apuntó el de Humanes, que reconoció que esa victoria ante el Almería "era muy ansiada y hemos trabajado en potenciar lo que hemos hecho bien y minimizar lo que habíamos hecho mal", trabajo que Sandoval zanjó con la conclusión de que "por encima de todo está el llegar a los partidos y competir" y "qué mejor que eso para salir a El Sadar, que te van a exigir mucho, pero nosotros vamos en la mejor forma posible para competir".

El entrenador del Córdoba no escondió tampoco sus ganas "de puntuar fuera y sobre todo de tener buenas sensaciones. La actitud que tenemos en casa, es la que quiero fuera. No nos podemos condicionar a jugar en El Arcángel, aunque es evidente que con tu gente detrás siempre das un poco más. Pero tenemos que aplicar fuera los mismos conceptos. No podemos cometer errores y si nos ganan que sea por méritos del rival, no por deméritos nuestros".

En esa línea, el de Humanes también apuntó que es importante el aspecto mental y el saber reponerse antes las adversidades, pues el equipo aún no ha sido capaz de adelantarse en el marcador como visitante. "Es algo que hemos tratado y tenemos que mentalizar a los jugadores. Si tú entrenas los tres últimos días de la semana con posibilidades de saber lo que te puede pasar, te pueden sorprender, pero si has trabajado bien durante la semana, puedes sobreponerse a esa situación", indicó Sandoval, que explicó que "es lo que nos pasaba a nosotros el año pasado. Este año, con todo lo que hemos tenido en pretemporada, esa debilidad se notaba y estas dos últimas semanas se ha trabajado mucho ese aspecto".

Y para tratar de sacar algo positivo ante Osasuna, José Ramón Sandoval dejó entrever que no hará demasiados cambios en su esquema. "Llevamos ya unos partidos con la misma base. Pero al final lo que hay es que correr, tengas el balón o no. Correr y competir. El equipo cuando compite es totalmente diferente a cuando no lo hace. Se encuentra más cómodo haciéndolo que no, porque los jugadores son de ese perfil", apuntó el de Humanes, por lo que "de esa manera, el esquema va a ser el mismo, aunque eso no quita que podamos hacer variantes tácticas. Lo que sí tenemos claro es el juego que queremos tanto con balón como tras pérdida", que es tan claro como que "a la hora de defender, toque de corneta y todos a defender en campo contrario".

Y es que frente a frente el Córdoba tendrá un rival duro, del que Sandoval no se fía a pesar de su irregular comienzo. "Los inicios de temporada son muy subjetivos. Si nosotros ganamos en Pamplona nos pondremos a su altura y los primeros partidos que hemos hecho caerían en saco roto. Creo que Osasuna es un equipo hecho para estar arriba, lo estará, y en el inicio tienen que adaptarse al nuevo entrenador y a los fichajes. Pero tienen una gran plantilla, con un gran estratega como Jagoba", explicó, por lo que cree que sus hombres tendrán que ser "intensos, solidarios tanto en defensa como en ataque, y que nadie se desconecte, porque por debajo del nivel del otro día no podremos ganar ningún partido, tenemos que mantener ese nivel".

Insistió una y otra vez Sandoval en la intensidad como factor clave, algo que justificó porque "en Pamplona tiene que ser así siempre. Tenemos que concienciar muy bien a los jugadores. Allí todo es una fiesta del fútbol, siempre sabes que va a pasar algo. Es como torear en Las Ventas. Nos van a exigir mucho. Tenemos que hacer que ellos no jueguen cómodos", pues "si se encuentran cómodos, ellos tienen mucho que ganar", además de "tener mucho cuidado en las acciones a balón parado, todas son peligrosas y ellos se lo creen".