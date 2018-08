¿Por qué nada es igual?

¿dónde ha quedado el Córdoba sólido, solvente y convincente del final de la pasada temporada? ¿Qué ha cambiado en estos dos primeros partidos para que apenas haya señales de aquel grupo que tan bien compitió? La continuidad, con matices, de José Ramón Sandoval invitaba al optimismo, a volver a ver sobre el verde la prolongación de los resultados y las buenas sensaciones del pasado más reciente. Pero de momento, el arranque ha sido todo lo contrario a lo esperado, lo que empuja desde ya al técnico madrileño a ajustar conceptos en busca del equilibrio perdido. Pero, ¿qué ha pasado? De partida, hay que destacar el sustancial cambio de perfil de los integrantes de la medular y el ataque, lo que directamente afecta también al engranaje defensivo y no sólo al ofensivo, y el estado de forma de algún miembro de una zaga idéntica, aunque parezca otra.

Con el grato recuerdo del pasado campeonato, Sandoval ha repetido un sistema con tres centrales, dos carrileros largos, un mediocentro posicional, dos volantes, un enganche y un punta. Hasta ahí, sobre el papel, todo en orden. Sin embargo, hay diferencias notables en los jugadores utilizados, lo que afecta de manera clara a la manera de actuar sobre el verde de un curso a otro. Así, dejando a un lado la seguridad que puedan dar Pawel o Stefanovic en la puerta, no es lo mismo jugar con Edu Ramos, Aguza, Reyes y Guardiola, que hacerlo con Bambock, Javi Lara, Alfaro y Jovanovic. Y no es un tema de calidad precisamente, sino de cualidades para desarrollar el juego.

El mal estado de forma de varios futbolistas es otra causa del distinto nivel respecto al pasado

Mientras Guardiola era capaz de jugar de espaldas y aguantar la pelota para la llegada de los hombres de segunda línea (léase carrileros y volantes interiores), Jovanovic es una referencia móvil que busca el juego al espacio. Eso hace más largo al equipo e impide que pueda estar mucho en campo contrario, sobre todo porque tampoco tiene capacidad para ganar las segundas jugadas. Y eso se traduce en que, en muchas fases del choque, cuando los volantes y carrileros aparecen para atacar, el balón ya es del rival, lo que obliga a hacer un esfuerzo extra en el repliegue que no da un resultado positivo siempre.

Ante esta situación, y con esa elección de jugadores, la alternativa pasaría por acumular posesión, algo que no termina de producirse, bien por voluntad propia o por el buen hacer del enemigo de turno en la presión. Porque que gente de la calidad de Aguado, Lara o Alfaro esté más corriendo que con la pelota en los pies no puede ser buen síntoma en ningún equipo.

Pero mientras esa mutación se produce, a Sandoval le toca ajustar los conceptos para frenar la sangría defensiva, especialmente dolorosa en las transiciones por los numerosos espacios que el equipo deja tras de sí y su incapacidad para frenar al rival. Ahí entra en escena la falta de músculo, kilómetros y riqueza táctica de los hombres de la medular, donde la figura de Edu Ramos se echa en falta, más aún si su relevo no cuenta con la ayuda de un hombre que se multiplique en defensa y colabore en ataque.

Si a todo eso se le suma que el estado de forma de varios miembros del plantel, sobre todo en la zona defensiva, no es el mejor, la ecuación está claro que no puede salir bien. A Javi Galán y a Aythami les ha afectado el verano movido que han tenido, y el resto tampoco es que esté especialmente brillante en el aspecto de contención. Sólo así se explica que los contrarios lleguen con mucha claridad a las inmediaciones de un portal que hasta ahora ha defendido Stefanovic, al que se dirigen ya todos los focos sin que realmente el cancerbero serbio sea el único culpable de que nada sea como antes.