¿Hay gemas en el terrizo?

Se mire como se mire, la Copa del Rey es un marrón para los equipos de Segunda, que difícilmente encontrarán un premio moral o económico que compense el esfuerzo realizado. Sobre todo cuando las cosas en lo importante, que es la liga, no marchan como uno desearía. Con las réplicas del último tropiezo en Pamplona todavía en el cuerpo, casi sin digerir del todo, y teniendo que afrontar un largo viaje en carretera (la expedición cordobesista ya hizo ayer noche en tierras alicantinas), el Córdoba visita a un Elche igualmente agobiado en el campeonato -también vive en la zona de descenso, con dos puntos más- con la idea de encontrarse por fin fuera de casa y revitalizar jugadores que, visto lo visto, lo mismo tienen que volver a escena. Todo con el premio de trasfondo de ese primera no europeo que esperaría en la siguiente ronda, aunque eso no deje de ser una mera anécdota con la que está cayendo en estos momentos... y lo que podría caer.

Tras llegar a mediodía del domingo de Madrid, parada y fonda de regreso de Navarra, y con un par de entrenamientos, suaves, más en el cuerpo, el CCF volvió a coger ayer carretera y manta para una nueva batalla. Esta vez no hay puntos en juego, pero quizás eso sea lo mejor. Tal vez la ausencia de presión, el no verse angustiado al echar un vistazo a la clasificación, termine por liberar a un equipo que anda muy lejos de su mejor versión cuando ya han transcurrido casi dos meses de competición. O al menos de la versión que espera el cordobesismo para ver algo más plácido el horizonte de la campaña. Hoy toca otra noche de copas, aunque a domicilio, y por ahí chocan las sensaciones.

Porque si el recuerdo de la eliminatoria anterior ante el Nàstic es muy positivo, pues trajo la primera victoria del curso y abrió el camino a una serie de partidos en El Arcángel donde el CCF ha podido competir y hasta ha neutralizado sus problemas defensivos, el hecho de jugar fuera de casa nubla todo. El rendimiento de visitante de los blanquiverdes no puede ser peor: cuatro salidas, cuatro derrotas, con apenas tres goles a favor y hasta 13 en contra, y con una imagen tremendamente negativa.

Empezar por cambiar eso sería el primer paso, y el (otra vez) cuestionado José Ramón Sandoval lo intentará refrescando el once inicial con jugadores sin peso en las últimas semanas y que, en algún caso concreto, lo mismo tienen que volver a la primera línea de fuego pronto. El técnico ya anunció el estreno en la portería de Marcos Lavín (será el jugador número 26 y el cuarto portero utilizado desde agosto) y junto al madrileño se espera a Fernández, Aythami -cumplirá ante el Deportivo su segundo partido de sanción por la roja ante el Almería-, Vallejo, Javi Galán, Alfaro, Erik Expósito, Andrés, Miguel de las Cuevas o Javi Lara. Un bloque competitivo sobre el papel que debe demostrar su valía en el verde, que es donde es el examen final. Ya no para hoy, sino para el futuro, pues al margen de lo que el torneo copero pueda deparar en caso de triunfo, la liga espera el sábado con la guadaña sobre el hombro. Y ahí mejor no andarse con pamplinas... que ya es hora.