"Nos faltaba ese revulsivo para creer en nosotros"

José Ramón Sandoval reconoció que para el duelo ante el Málaga le costó mucho hacer la convocatoria, por la buena semana que lleva el equipo y la reciente victoria en Copa del Rey. Cuestionado por las ausencias en la lista, Sandoval apuntó que todo es "por decisión técnica y se lo he comentado a algunos jugadores que es la peor convocatoria en mi vida", por la dificultad para decidirse. Y es que, explicó Sandoval, "venimos de hacer un buen partido pero a la hora de combinar posibles cambios y el perfil de jugadores que quiero de cara al Málaga, no me puedo llevar ni cinco delanteros ni cinco defensas", además de asumir que "teniendo los 22 disponibles, cualquiera que se hubiera quedado fuera de la lista era injusto. Al que le toque fuera estará jodido pero eso es importante porque todos quieren estar. El que toma las decisiones soy yo, para bien del Córdoba".

El preparador blanquiverde reconoció que "la valoración del partido de Copa es muy positiva pero no podemos ir a Málaga con ese once y con un día menos de descanso que ellos", por lo piensa "alternar varios jugadores porque necesitamos recorrido por las bandas". "Al jugar Copa he querido equilibrar y hacer justicia en base a lo que yo pienso, pero a nivel individual y desde el pensamiento del jugador, no va a haber justicia de ninguna de las maneras", comentó.

Sobre el rival, el Málaga, Sandoval incidió en que "viene de jugar el viernes de la semana anterior, ha jugado el martes en la Copa y encima ha rotado a casi todos los jugadores. Van a llegar muy frescos, además su once tipo lo ha variado muy poco, con excepción de Álex Mula que se lesionó el otro día". Por eso, tiene claro que se va a encontrar "a un Málaga muy competitivo, sabemos como es su entrenador y los inicios de temporada que tiene, un equipo muy ordenado, con jugadores que se han adaptado muy bien al sistema de juego del entrenador y que tienen un potente juego aéreo en ataque, que si les vas a presionar para que no saquen el balón jugado no sabes si es mejor o peor porque te pueden ganar en la segunda jugada en el juego aéreo". A pesar de eso, dejó claro que irán "sin ningún complejo, a jugar allí y a ganar, porque la única actitud que debemos tener es la del último partido, con nuestras armas y sin ningún complejo". El madrileño dejó caer también que "el Málaga tampoco ha ganado los partidos con goleadas, tiene los mismos goles a favor que nosotros. En contra es obvio que no, por eso va líder, lo que quiere decir que vamos a pelear lo que podamos y yo tengo mucha confianza en mi gente", pues "nos hacía falta este revulsivo para creer en nosotros y ya hemos ganado una semana más de preparación".

Además, Sandoval desveló que Blati Torué será titular: "Es un jugador que intentamos quitar sin acabar el partido para protegerle para el partido del Málaga. Nuestra idea es contar con él de inicio en el centro del campo y creo que nos puede ir bien para lo que queremos en Málaga, que es cuando tengamos el balón tener dinamismo y verticalidad y cuando no lo tengamos hacer una presión alta para que el rival no piense y no dé los balones claros a sus puntas", algo que le preocupa especialmente porque "vamos a tener que estar bien protegidos, porque sus delanteros tienen corpulencia y son buenos rematadores".