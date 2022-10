La exigencia de Diarra en el Córdoba CF: "Todavía falta para ver mi mejor versión"

Youssuf Diarra está siendo uno de los futbolistas que más confianza está encontrando en el Córdoba CF por parte de Germán Crespo. El centrocampistas maliense se ha hecho con el puesto de titular y es el hombre en la medular que más minutos acumula, por delante de Javi Flores, Álex Bernal y Ramón Bueno, algo que el jugador agradece pese a que todavía no se ve en su mejor versión.

"Personalmente, creo que me falta adaptarme más a lo que me pide el míster. Tanto Miguel [De las Cuevas] como Kike [Márquez] me suelen ayudar bastante, porque jugar de pivote o más atrás es algo nuevo para mí. Intento aprovechar los minutos al máximo y tratar de mejorar, que todavía me falta muchísimo", comentó Diarra al ser cuestionado por su adaptación al equipo.

El futbolista, que está dando un notable rendimiento y siendo importante para su equipo, se mostró exigente consigo mismo y aseguró que el mejor Diarra está todavía por verse. "Creo que todavía falta para ver mi mejor versión. De cara a la portería no estoy teniendo casi nada de aportación y es algo que tengo que mejorar. En año anteriores he tenido gol y, aunque este año he metido uno, no tengo muchos tiros a portería o intervenciones y tengo que mejorar en ese aspecto", explicó. Con todo, el maliense no ocultó que se siente "bien" en el equipo y con la confianza de Germán Crespo.

En lo que a la actualidad del equipo se refiere, con el partido del Talavera ya en el horizonte, Diarra explicó que están trabajando sin pensar en la condición de colista del rival, algo que no les debe despistar. "Nos viene el Talavera, el último clasificado, pero esta categoría nos ha demostrado que no hay que confiarse con ningún equipo. Hemos mirado algo de ellos, pero han cambiado de entrenador y no sabremos si vendrán igual", comentó al respecto.

Para ejemplificar que ese exceso de confianza no es bueno, Diarra recordó su experiencia contra el Talavera del año pasado, militando él en el filial del Athletic Club de Bilbao. "El año pasado perdimos los dos partidos contra ellos y en casa nos confiamos un poco y nos metieron gol en el último minuto. No sé si han cambiado mucho el equipo pero no hay que confiarse nunca", aseguró.

Preguntado por la marcha del equipo y esos partidos fuera de casa en los que al equipo se le ha visto sufrir más, ante el Real Madrid Castilla y el Racing Ferrol, el centrocampista blanquiverde lo asume como algo normal de la categoría: "No es que nos hayamos visto superados, pero en Primera RFEF todos los equipos te juegan y hay minutos en los que dominas tú y minutos en los que te dominan. Hay que saber sufrir y cuando tienes tú el balón aprovechar esos minutos. Sí es verdad que contra el Castilla sufrimos mucho, pero yo también creo que cuando ellos o el Ferrol vengan aquí a nuestro campo, a El Arcángel, también van a sufrir mucho".