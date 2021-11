El Arcángel es ya el fortín deseado del intratable Córdoba CF

Intratable. El Córdoba CF no frena su ímpetu tras 11 jornadas disputadas en el Grupo IV de Segunda RFEF. Líder invicto con siete puntos de ventaja y un partido menos, el que debe disputar el 22 de diciembre ante el Mensajero, respecto al segundo clasificado, el CD Coria, el conjunto de Germán Crespo vuelve a reinar en El Arcángel. Los blanquiverdes, que otrora veían como se esfumaban los puntos de su estadio, ya tienen el coliseo ribereño como el deseado fortín tras conseguir siete triunfos seguidos en casa.

Los cordobesistas derrotaron en su feudo al Cádiz B (3-1), al Don Benito (3-2), a la UD San Fernando (4-1), al Antequera (2-0), al Montijo (3-1) y al Cacereño (5-0). A estos seis partidos de Liga se une también el disputado ante el Ebro (1-0), cita correspondiente a la semifinal de la Copa RFEF. Con estas cifras, los blanquiverdes vuelven a arrasar y a conquistar otro récord.

La victoria ante el Cacereño supuso que el equipo de Germán Crespo mejorase el registro logrado hace una década por el Córdoba CF de Paco Jémez, que brilló por su buen juego y los números conseguidos en la temporada 11-12. En aquel curso, los blanquiverdes conquistaron seis triunfos seguidos en El Arcángel entre las citas 22 y 32 en Segunda División. El Elche (2-0), el Valladolid (2-0), Las Palmas (1-0), el Huesca (3-1), el Cartagena (2-0) y el Hércules (3-1) fueron las víctimas de un conjunto cordobesista que rayó a un excelente nivel y logró su billete para disputar el play off de ascenso a Primera División.

Al contrario que hace diez campañas, cuando fue frenado por el Sabadell con un empate sin goles, el Córdoba CF subió este pasado domingo el siguiente escalón y dejó en siete los triunfos seguidos tras golear al Cacereño, que llegaba como segundo clasificado e invicto a El Arcángel. Antonio Casas, Adrián Fuentes, Luismi y Willy Ledesma con un doblete fueron los goleadores de un triunfo que vale su peso en oro.

Con esta victoria, los blanquiverdes mejoran los registros de la 11-12 y también el de la 12-13. Entonces con Rafa Berges en el banquillo, el conjunto cordobesista ganó cuatro partidos de liga y dos en la Copa del Rey de manera consecutiva en el coliseo ribereño. En aquella campaña, cayeron en El Arcángel, entre las jornadas 6 y 12, el Girona (2-0), el Barcelona B (2-1), el Real Madrid Castilla (1-0) y el Guadalajara (1-0). A ello se suma que entre medidas el CCF también doblegó al Elche (1-0) y a la Real Sociedad (2-0) en la Copa del Rey. El Hércules acabó con la dinámica positiva en aquel momento.

Ahora los de Germán Crespo no encuentran rival que les tosa, como están demostrando en lo que va de competición. Es verdad que no es Segunda División, como en cursos precedentes, pero no hay que quitarle mérito a lo que están consiguiendo en estas 11 jornadas de campeonato disputadas. Con 28 puntos en 10 partidos, los cordobesistas reinan en el Grupo IV y ante su afición.

Ante el Cacereño, la mejor entrada

La cita ante el Cacereño, en el que los blanquiverdes se enfrentaban al segundo clasificado y al otro equipo que seguía invicto en lo que iba de competición, sirvió para que El Arcángel registrase la mejor entrada de la temporada. De hecho, 8.597 seguidores, entre los que hubo representación del cuadro extremeño, asistieron a la gran goleada de los de Germán Crespo.

Anteriormente, la entrada al estadio cordobesista ha rondado los 7.000 espectadores, cifra que se superó con la visita del Antequera (7.269). También influyó el día, la hora y la buena tarde que hizo en la ciudad. Todo eso motivó que el coliseo ribereño aumentase la asistencia de duelos anteriores. De hecho, hubo 1.702 aficionados más respecto a la cita anterior ante el Montijo (6.895).

Tres invictos en Segunda RFEF

El Córdoba CF, tras su victoria ante el Cacereño, es el único que se mantiene sin perder en el Grupo IV de Segunda RFEF. Tras 10 partidos, los blanquiverdes suman 28 puntos tras conquistar nueve triunfos y un empate -ante el Tamaraceite-. Junto a los de Germán Crespo quedan sin perder el Compostela, en el Grupo I, y el Atlético Osasuna B, en el II.

Los gallegos suman 19 puntos tras lograr cuatro triunfos y siete empates en 11 citas, mientras que el filial navarro lograron 21 puntos tras cinco victorias y seis igualadas. De este modo, ambos equipos se quedan lejos de los brillantes números de un Córdoba CF que les supera en nueve y siete puntos con un partido menos.