Un triunfo ha bastado al Córdoba para volver a creer. Los tres puntos logrados ante el Mallorca, con final agónico incluido, han servido para cambiar la dinámica tan negativa que arrastraba el equipo de Rafa Navarro, que ahora debe refrendar fuera de casa ese cambio experimentado. Y es que la situación deportiva de los blanquiverdes, a pesar de la mejoría, sigue dominada por las urgencias, lo que les obliga a mirar más allá de los partidos de casa con la ambición de ir siempre a por los tres puntos.

La tarea del Córdoba sigue siendo la de engancharse como uno más a la pelea por la salvación, de la que aún está a siete puntos, por lo que no cabe lugar para el error. Una exigencia que obliga al conjunto cordobesista a buscar su segundo triunfo lejos de casa ante un Elche que llega en el mejor momento de la temporada, tras sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos. Los de Pacheta tienen ya la permanencia prácticamente hecha, aunque no renuncian a engancharse como invitado de lujo a la pelear por el play off.

Un objetivo bonito, qué duda cabe, pero no tan importante ni urgente como la remontada que persigue el Córdoba. Esa mayor necesidad del equipo de Rafa Navarro será otro factor importante en el duelo, pues el Córdoba debe plasmar sus urgencias sobre el césped sin que eso suponga una ansiedad que le lleve a cometer los constantes errores defensivos que tantos puntos le están costado en lo que va de curso.

Para intentar repetir el triunfo que ya consiguió el Córdoba en Copa en el Martínez Valero esta temporada, Rafa Navarro medita variar su habitual sistema de inicio. El técnico cordobés es un convencido del 4-2-3-1, pero la baja de Jaime Romero le ha dejado sin un extremo nato, lo que le podría llevar a apostar por un 4-1-4-1 que le permita también reforzar la medular, ante un Elche que hace de esa zona del campo su base para dominar el juego.

Si el técnico cordobés apuesta por ese esquema, Blati Touré podría volver al equipo titular y Andrés Martín se vería empujado de nuevo al costado derecho. La otra ausencia destacada de los blanquiverdes, la de Piovaccari –que ha hecho tres goles en los dos últimos partidos–, tiene más fácil solución, pues Carrillo volverá a ocupar la punta de ataque, con la obligación de responder a la confianza con goles si quiere recuperar la condición de titular que perdió hace dos semanas.

La buena noticia de la recuperación de Luis Muñoz, tocado físicamente pero apto para jugar pese al golpe sufrido ante el Mallorca, así como la victoria de la que viene el equipo, descartan en principio más cambios en el once titular cordobesista. Porque la inclusión de Chus Herrero en la convocatoria ha de entenderse, en principio, como una solución de urgencia ante posibles necesidades durante el choque, que como una opción de inicio.

Navarro no quiere mirar a los rivales

El siempre aleatorio asunto de los horarios fijados por LaLiga ha querido que el Córdoba cierre la jornada, lo que le permitirá a los de Navarro saltar al césped conociendo ya lo que han hecho sus rivales más directos, especialmente el Lugo, equipo que marca la brecha de la salvación.

Un factor que puede resultar un arma de doble filo, para un Córdoba que en el mejor de los casos podría verse a cuatro puntos de la permanencia al finalizar la jornada, con el añadido de tener que recibir al Lugo dentro de una semana. Eso sí, en el escenario contrario, caso de caer ante el Elche y que el Lugo logre ganar a Osasuna, el choque de la próxima jornada puede quedar reducido a casi una macabra anécdota. Por eso, el ideal ya lo expresó Rafa Navarro en su rueda de prensa, mirar al partido propio sin importar lo que hagan los demás y sin especular. Y es que las opciones de permanencia siguen estando en las propias botas. Pero para seguir soñando, al Córdoba le ha llegado la hora de ser valiente lejos de su estadio.