Elche CF-Córdoba CF: horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF visita este domingo al Elche, en un choque que se presenta como una ocasión ineludible para meterse de lleno en la pelea por la permanencia. Para ello, el equipo de Rafa Navarro tendrá que superar a un Elche que llega en buena dinámica, después de ganar tres de sus últimos cuatro partidos. La victoria dejaría al conjunto cordobesista más cerca de ver la luz, justo antes de recibir al Lugo. Para buscar los tres puntos, Navarro presenta importantes novedades en su convocatoria.

Por su parte, el cuadro ilicitano recibe al Córdoba con la intención de dejar su permanencia casi sellada, objetivo que ya tienen prácticamente en la mano, por lo que no renuncian a mirar hacia el play off. Los de Pacheta llegan con la duda de Manuel Sánchez, que aún no se ha recuperado de una lesión muscular y está prácticamente descartado.

Después de la victoria lograda ante el Mallorca, el Córdoba necesita lograr por fin dos victorias consecutivas, para verse más cerca de la permanencia y entrar en la pugna por salvarse como uno más.

Horario

El duelo entre franjiverdes y blanquiverdes correspondiente a la jornada 33 de LaLiga 1|2|3 se disputa este domingo 7 de abril en el Martínez Valero a las 20:00.

Televisión

El encuentro podrá seguirse a través de LaLiga 1|2|3 TV, señal que emiten las principales plataformas televisivas como Movistar+, Vodafone, Orange, Telecable, Bein Connect España, Opensport o Sky España.

Además, el partido podrá ser seguido fuera del territorio español y de forma gratuita a través de Youtube, merced al acuerdo de dicha plataforma con LaLiga para la emisión en 155 países de LaLiga 1|2|3.