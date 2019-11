La plantilla del Córdoba CF cumple este domingo su tercera nómina sin cobrar. Y lo celebrará con un madrugón para hacer dos horas y media de viaje en autocar antes de afrontar un nuevo compromiso liguero de visitante con el reto de ganar por primera vez lejos de El Arcángel. Otro test a una profesionalidad ya demostrada con creces y ante un escenario cada día más incierto para abrir un diciembre que, en estos sus primeros días, marcará el futuro de la entidad blanquiverde… ojalá que para bien.

Don Benito es la primera parada del último mes del año, ese que el cordobesismo desea que sea el primero de una nueva etapa, y no el final del trayecto ya recorrido. Y aquí no se trata de entrar en debates estériles sobre nombres, símbolos e historias, sino de mantener con vida una institución que se muere, asfixiada por sus deudas, agobiada por sus dudas, a la espera de que alguien ponga voz en grito y busque una salida hacia algo mejor. Con unidad (productiva o no), pues no hay más caminos ahora mismo en la mesa de juego.

Y mientras esos análisis y negociaciones (o no) llegan a un entente sólido, los jugadores y el cuerpo técnico siguen sorteando la incertidumbre con el objetivo firme de ser mejores cada fin de semana. El crecimiento, al menos de local, ya es un hecho en cuanto al juego, aunque el último borrón ante el Mérida dejara un mal cuerpo que toca fortalecer en la primera visita a tierras extremeñas del campeonato. El siguiente y de nuevo obligado paso es firmar una actuación redonda a domicilio… y ganar, porque al final esto consiste en vencer, no hay más, sea cual sea el obstáculo que aparezca enfrente.

La receta para conseguirlo pasa por el balón, según el axioma de un Raúl Agné que con un discurso claro y directo, mojándose hasta en estos momentos de máxima inquietud, se está ganando a todos. Pero el hecho de actuar fuera de casa dificulta ese objetivo, como se pudo ver en Talavera y Murcia, lo que tal vez empuje al técnico aragonés a ajustar piezas y conceptos en busca del equilibrio que permita apartar de una vez por todas ese lastre.

De momento, la convocatoria ya deja un mensaje entre líneas, con el cambio de un zaguero por un atacante, y la ausencia destacada de Owusu al que ese regreso a su manera le deja en la sala de espera. De esta manera, el once que invitaba a la continuidad por los mensajes que dejó la última batalla se puede convertir en un abanico de modificaciones para hacer mejor al equipo.

La importancia de ganar la medular puede empujar a Agné a introducir ahí a Fidel Escobar (con Xavi Molina como alternativa, en el eje o en la zaga, donde también aparece Chus Herrero), mientras que en ataque la pelea entre Novaes y Juanto Ortuño vivirá otro capítulo. Ambos son los encargados principales de hallar el camino del gol, ese que puede permita pasar del rojo al verde, cambiar las alarmas por la esperanza.