Los distintos flecos de la operación salida

El Córdoba no sólo trabaja en fichajes, también está centrado en una operación salida que no acaba de cerrarse, aunque lo hará antes de mañana. Y con nombres propios como los de Edu Ramos, que se marchará finalmente al Cádiz sin billete de vuelta, o Igor Stefanovic, al que la lesión de Marcos Lavín podría dar alguna oportunidad, mínima, de continuar, si bien Carlos Abad -si no hay milagro en torno a Pawel, que no se espera- se perfila desde ya como titular. Además, también están ya en la rampa de salida Víctor Mena y Esteve, los últimos dos descartados que todavía siguen en la dinámica del club.

Después de muchos tiras y aflojas y miles de contactos, finalmente la operación a tres bandas entre el CCF, Edu Ramos y el Cádiz debe cerrarse hoy con la llegada del malagueño al Carranza sin billete de vuelta. El club blanquiverde intentó hasta última hora posponer el contrato vigente con el mediocentro a julio de 2019, permitiéndole firmar sólo por una temporada en el equipo amarillo para luego volver a El Arcángel. Pero todo hace indicar que difícilmente el final sea éste, ganando la batalla un Cádiz que quería garantizarse alguna opción para el futuro. Y la tendrá, con una compensación en torno a los 250.000 euros al final de la presente campaña que podría incluir a favor del CCF un porcentaje de una futura venta. Sólo en caso de no ejecutarla, regresaría.

Esteve y Mena, que ya ayer no trabajaron con normalidad, también tienen la puerta abierta

En el caso de Stefanovic, la cosa parecía clara hasta el mediodía de ayer. El serbio conoció el martes la intención del club de prescindir de sus servicios, pero el entrenamiento matinal dibujó una nueva situación por la lesión de Marcos Lavín en su muñeca, que podría tenerlo en el dique seco por espacio de un mes. Eso hace dudar a la dirección deportiva sobre el futuro de Igor, ya que en los próximos partidos se quedaría sólo con Carlos Abad como meta del primer equipo. De todas formas, vista la pérdida total de confianza del club en el balcánico no será extraño que el desenlace fuera la rescisión.

Un escenario que también está presente en el caso de Esteve, junto a Víctor Mena descartado por el cuerpo técnico y que deben buscar acomodo en estas horas finales del mercado. Ayer no entrenaron con el grupo y se marcharon a las oficinas para solventar su situación.