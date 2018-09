La defensa del capitán

José Fernández, uno de los capitanes del Córdoba, hizo ayer una defensa de manual del discutido José Ramón Sandoval, que mañana ante el Tenerife se juega algo más que tres puntos. "Estamos a muerte con él", dijo el cordobés con la intención de apartar el foco del técnico, al que incluso desde dentro del club ya le mueven la silla. Porque al final, como dijo el presidente recientemente, el fútbol son resultados y eso es algo que hasta el momento no está consiguiendo un equipo que apenas suma dos puntos de 15 y está ya asentado en zona de descenso. ¿Por qué? El lateral diagnostica el problema en el rendimiento de los jugadores, pues "no hemos estado al nivel", e insta, a modo de autocrítica, a "dar más" para intentar "revertir la situación" de inmediato. Porque de lo contrario...

Como en otras situaciones de crisis, el capitán salió a dar la cara para poner un punto de cordura. Fernández piensa que es "pronto" para tomar decisiones tan drásticas como destituir al entrenador, algo que hace unos días hizo el Tenerife y que el Córdoba se plantea en caso de acumular otra derrota ante los insulares. "Estamos al inicio de la temporada, no podemos sacar conclusiones en la jornada 5", comentó el cordobés, que defendió la figura de Sandoval, el señalado en todo esto: "Lo está dando todo; estamos cogidos de la mano de él y, si podemos sacar algo, es con él, de la mano".

El cordobés cree que es "pronto" para tomar decisiones que pueden dar un giro al proyecto"Somos conscientes de que no hemos estado al nivel", sostiene en modo de autocrítica

"Sandoval ya se sabe el crédito que tiene tras lo que se consiguió el año pasado, estamos con él a muerte, queremos que salga bien, ganar y seguir progresando", insistió Fernández, que prefiere repartir la culpa mirando también a los futbolistas. "Somos conscientes de que no hemos estado al nivel, porque de haberlo estado hubiéramos sacado más puntos. Es pronto para sacar conclusiones, pero hay que ponerse las pilas y empezar a ganar desde ya, que es lo importante", explicó el lateral, que no encuentra una respuesta lógica al pobre rendimiendo ofrecido por el equipo, pero sí advierte que "dos puntos de 15 no puede ser porque somos el Córdoba, representamos a una ciudad y a una imagen muy grandes y tenemos que dar más de cada uno".

El capitán, que hizo referencia al "gran vestuario" y la unidad que en él reina para dar motivos para el optimismo, apuntó que el principal objetivo del equipo es "dejar los tres puntos en casa" ante el Tenerife, para lo que hay que "ser sólidos". Sabiendo que al equipo insular le gusta "sacar la pelota", entre las claves del partido sitúa "intentar robar arriba, porque así tendremos más opciones de ganar" e insistir en la defensa del balón parado para frenar la preocupante sangría de goles recibidos en este tramo inicial del curso. Un arranque accidentado que obliga a jugar mañana "con corazón y cabeza" para ganar, el único camino para echar una mano a Sandoval.