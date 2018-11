"Tenemos que tener identidad con balón y sin balón"

Curro Torres, técnico del Córdoba, ha reconocido en sala de prensa la importancia del partido ante el Elche. Un duelo que tendrá que afrontar bajo mínimos, tras perder a Álvaro Aguado esta semana, que se suma a las bajas de Javi Lara, Jovanovic, Aythami y Luis Muñoz. "Es importante, lógicamente con la situación que tenemos. En casa y con nuestra gente intentaremos hacer un buen partido y sumar los tres puntos. Es importante que vayamos creciendo, haciendo las cosas mejores y siendo más regulares en cuanto a puntos", ha apuntado el preparador blanquiverde.

Sobre el rival, el Elche, Curro Torres ha destacado que se trata de "un equipo complicado, intenso y que sabe a lo que juega. No está en buen momento a nivel de resultados pero nos va a poner las cosas complicadas. Necesitamos estar al 200% y manejar todos los tiempos del partido". Además, ha agregado en referencia a sus hombres que "el equipo va creciendo, ha hecho una buena semana y esperamos ponerlo en práctica para conseguir los tres puntos".

El técnico restó importancia a la ausencia de Manuel Sánchez en el rival, pues "tienen a Xavi Torres, que es un jugador experimentado" y ha indicado sobre la decisión de los franjiverdes de permitir a su jugador hacer un examen de acceso a la Policía Nacional que "seguramente como técnico lo ves de otra manera, pero como persona es una buena decisión, el mundo del fútbol se acaba y después cada uno tiene que hacer su vida".

Cuestionado por el partido de su equipo en Lugo, en el que fue su debut como entrenador del Córdoba, Curro Torres ha asegurado que le sirvió para "darme cuenta de que cuando no trabajamos todos juntos, pasamos problemas" pero también "para ver que el equipo tiene carácter y orgullo. Los jugadores lo saben, que necesitamos hacer mucho para conseguir resultados y estamos en el camino. El equipo en Lugo me gustó, tenemos que hacer cosas buenas que hicimos y otras mejorarlas".

Identidad más allá del resultado

En ese sentido, el entrenador blanquiverde ha dejado claro que tiene "una idea de trabajo y no suelo variarla bajo ningún concepto. No es un tema de sistema de juego, sino de identidad y cada día espero que seamos mejores". "El equipo tiene capacidad de sobra y tengo jugadores para esta forma de jugar. A veces incluso ganando no estás contento, porque te exiges más, pero yo busco además de los tres puntos, que son muy importantes, un recorrido para crecer y ganar muchos más partidos", ha explicado.

La primera ocasión de sumar es ante el Elche, aunque Curro Torres ha avisado de que "tenemos que tener un qué vamos a hacer para ganar. Las cosas no son una moneda al aire. Hay que tener argumentos suficientes para ganar porque los partidos van cambiando. Tenemos que tener identidad con balón y sin balón y hay que mejorar en ambos sentidos".

Las bajas no son excusa

Una de las preocupaciones del míster cordobesista es la cantidad de ausencias con las que tiene que lidiar. "Me preocupa siempre que tengo un jugador lesionado. Ya había dos antes de llegar nosotros, luego se han producido otras dos. El equipo puede estar algo más estresado de lo normal cuando hay un cambio y eso puede provocar ciertas molestias. Pero hay que mirar hacia adelante. Nuestra obligación es que los jugadores estén bien. Necesitamos de todos", ha indicado el técnico, que valoró a Javi Lara y a Álvaro Aguado como "dos jugadores buenos, que nos vendrían muy bien, pero no me da tiempo a pensar en eso, miro hacia adelante, a los jugadores que tengo".

Curro Torres, que no cree que el choque de Copa sirva como medida para el de liga porque "cada partido es diferente", se refirió también a la afición, al asegurar que "tengo una gran responsabilidad y espero hacer un buen partido. Tenemos que dar motivos a la gente para que esté con nosotros. Ellos saben que con ellos somos más fuertes pero tenemos que ser capaces de darles, de demostrar que somos un buen equipo y que sale a ganar siempre".