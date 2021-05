El cordobesismo toma la palabra sobre el futuro del Córdoba CF

El Córdoba CF seguirá de la mano de Infinity la próxima temporada, como así anunció el pasado jueves Javier González Calvo, consejero delegado de la entidad blanquiverde. El proyecto continuará pese al gran batacazo sufrido este curso con el descenso del primer equipo a la Segunda RFEF y no cumplirse así con ninguno de los objetivos previstos.

Tras anunciarse la continuidad de la propiedad, varios miembros de colectivos peñísticos blanquiverdes han dado su punto de vista a el Día de cara al proyecto que debe tener el Córdoba la próxima temporada. Ahí entran los planes de la entidad con la dirección deportiva, el entrenador y la plantilla, todo acorde a la cuarta categoría del fútbol nacional.

En este sentido, todos avalan la continuidad de Infinity. "Fue la única opción que apostó por nosotros cuando estábamos muertos y su inversión ha sido importante para que a las primeras de cambio abandonen o se piense en otra solución", ha apuntado Javi Serrano, vicepresidente de Sangre Blanquiverde. Además, ha añadido que saben que "es un proyecto a largo plazo, pero en fútbol 2+2 nunca son 4 y muchas veces la pelota no entra". Antonio Sánchez, presidente de Cordobamanía, le parece "normal" que la propiedad siga porque "han hecho una inversión muy importante".

En cuanto a la dirección deportiva, Juan Pedro Jorqueras, presidente de la Peña Parque Cruz Conde, ha esgrimido que "el club ha mejorado en el organigrama deportivo, fútbol base, filial y femenino, con Valenzuela". Sin embargo, ha reconocido que "hace falta una persona que le complemente, un secretario técnico que maneje y conozca bien el mercado de Primera y Segunda RFEF". Incluso para ese puesto ha apuntado los nombres de "Vizcaíno, Cordero o Juan Luna Eslava".

Por su parte, Juanjo Hidalgo, directivo de Frente Penitente, ha explicado que el club debe cambiar la dirección deportiva "porque han sido los máximos responsables del fracaso de esta temporada y no vería bien su continuidad". "Juanito ha estado poco acertado y los fichajes no aportaron ese plus que necesitaba el equipo", ha reconocido Antonio Sánchez. No obstante, el presidente de Cordobamanía ha apuntado que "los propietarios deben decidir pero Juanito no debería continuar".

Al hilo de ello, Javi Serrano ha comentado que "la dirección deportiva ha sido con creces el punto negro de Infinity. En mi opinión erraron al creer que los veteranos iban a dar el mismo resultado que en el mercado invernal de la campaña anterior y no supieron reaccionar a tiempo cuando el equipo iba a la deriva". "Ni paliaron los déficits de la plantilla en el mercado invernal, por lo que creo que no deberían seguir", ha argumento el vicepresidente de Sangre Blanquiverde.

A expensas de lo que suceda con la dirección deportiva, otro punto a tener en cuenta es quién será el entrenador del Córdoba la próxima temporada. Germán Crespo ya ha manifestado su deseo de seguir la próxima temporada y liderar el proyecto. En este sentido, Antonio Sánchez ha apuntado que tiene que ser "uno en el que de verdad tengan confianza y sea un proyecto serio, un técnico adecuado a la categoría, con estilo de fútbol y adaptado a la plantilla y forma que quiera darle al equipo. Si Germán Crespo encaja en eso, lo vería bien porque ha hecho buena temporada en el filial y en el primer equipo, pese a no lograr objetivo". Eso sí, "lo más importante es que tenga la confianza y no sea un parche, que sea el entrenador que ellos quieran y no sea porque se vean obligados a cogerlo".

Jorquera también ha desvelado que "Germán Crespo conoce la categoría, a gran parte de la plantilla y su forma de ver el fútbol gusta mucho a la afición del Córdoba". Por su parte, Hidalgo ha apostado por darle "una oportunidad" al técnico granadino, mientras que Serrano ha reconocido que hay que apostar "por un entrenador que tenga hambre y no tanto por nombres que al final cuando llegan lo único que hacen es decepcionar".

Por último, también está la situación de la plantilla. Ahí Antonio Sánchez ha esgrimido que "es una situación compleja porque algunos tienen contrato en vigor". Eso sí, ha destacado que "intocables no hay nadie" y apostaría por jugadores que han ilusionado como "Luismi o Puga", pero hay una serie de jugadores del primer equipo que deben continuar "como columna vertebral como Djetei, Del moral, Javi Flores, Willy, Nahuel y Samu Delgado".

Al hilo de ello, el presidente de la Peña Parque Cruz Conde ha señalado que "de los 12 que tienen contrato habría que ver quién quiere jugar en esta categoría y renegociar contratos, pero con la tranquilidad que hay una buena base de jugadores del filial como Luismi, Domínguez, Puga o Julio Iglesias". Eso sí, Jorquera ha apuntado que habría que fichar "jugadores de la categoría con hambre de fútbol y no exentos de calidad".

También ha argumentado Javi Serrano que se debería hacer "una plantilla con un equilibrio entre los grandes jugadores que han destacado en el filial y que de sobra tienen hueco en la plantilla del primer equipo, como ya lo han demostrado". Incluso ha añadido que habría que intentar también tener "jugadores con la veteranía para no cargar de responsabilidad a los jóvenes, como podía ser Xavi Molina, Willy o Nahuel, gente con compromiso e implicación, sin dejar de buscar en el mercado jugadores de ese perfil".

Por su parte, Juanjo Hidalgo ha deslizado que la plantilla tiene que tener "jugadores jóvenes y con ganas de comerse el mundo". "Creo que del actual filial hay jugadores muy validos para hacer una gran plantilla para la próxima temporada", ya que de la actual plantel "me quedaría con bien poco, sinceramente", ha apostillo el directivo de Frente Penitente.