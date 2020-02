Se terminó enero, con sus ruidos, idas y venidas, provocando algún que otro respiro y dibujando horizontes placenteros en todos los protagonistas del balompié. Claro está que el tiempo determinará cuáles cumplieron los objetivos reafirmados en el primer mes del año y cuáles se vieron empujados a virar en mitad del camino, que dibuja curvas sinuosas ya desde las horas iniciales de febrero. Porque esto no se detiene y el tiempo perdido en medio de planes de reestructuración hay que recuperarlo con celeridad.

De todo eso son más que conscientes en El Arcángel, ya que entre otras cosas el calendario quiere que gran parte del futuro a medio y largo plazo del Córdoba CF se resuelva en el más corto tiempo. La visita del Yeclano, segundo en la clasificación con siete puntos de colchón sobre los blanquiverdes, y la siguiente salida a Badajoz, cuarto con cinco de colchón, dejan sin margen de error a la escuadra que dirige Raúl Agné.

Pero el primer paso es el básico para empezar a andar, para cortar la mala racha de juego y resultados e ir poniendo la autoestima al nivel óptimo. Más aún cuando enfrente estará un enemigo alejado de presiones, que ya ha cumplido su cometido para este curso de su retorno a la categoría de bronce y ahora buscará la gloria del play off... o el propio ascenso. Esa situación, tan contraria a la de un CCF exigido por su historia, su nombre y su plantilla, estará presente también en el partido, y combatirla es la primera misión local.

Principalmente porque el rendimiento en El Arcángel ha caído en picado en las últimas semanas. De los últimos cuatro duelos, el que durante muchas fases de la campaña presumió de ser el mejor local del Grupo IV, sólo ha podido salir victorioso en uno; en los tres restantes acumuló la derrota ante el ahora líder, el Marbella, y los empates con el Mérida y el Villarrubia, dos conjuntos de la zona baja de la tabla que supieron explotar sus armas.

Parece claro que para aspirar a estar con los mejores, para iniciar la remontada necesaria para entrar en los puestos de play off, el equipo cordobesista tiene que virar el paso. Precisamente por eso ha exprimido como pocos el mercado de invierno ya culminado, con un total de ¡17 operaciones! Al final, la renovación, resumida en cifras en siete altas –incluido el hondureño Luis Garrido, fichado en septiembre– y diez bajas, ha dejado en manos de Agné una plantilla más corta, pero también más compensada y con bastantes más argumentos ofensivos. Porque las carencias a primera vista se concentraban ahí, aunque lógicamente no son las únicas.

Más variantes para frenar a la revelación

Ya con la plantilla al completo, todo lo que no sea ver este domingo vestidos de corto a la mayoría de esos refuerzos será una sorpresa mayúscula. Y no parece que esté el cuerpo para aguantar muchos giros inesperados. El siguiente paso será luego ver cuántos entran directamente en el once inicial y cuántos esperan su oportunidad en el banquillo. Un factor clave del que ahora no ha dispuesto el Córdoba, imposibilitado por la falta de armas para cambiar el decorado de los encuentros ya en marcha. Eso ahora debe ser una cuestión ya resuelta.

Pero lo suyo sería no tener que explotar ese factor externo, pues sería señal de que las cosas ruedan de partida según el guion estipulado en la caseta. Y ese plan A tiene muchas incógnitas por resolver, que empezarán a aclararse cuando se conozca el nombre de los 18 elegidos. Se da por segura la presencia en el centro del campo de Javi Flores, ya cumplido su partido de sanción, presumiblemente más retrasado de lo que ha venido actuando hasta esta fecha y con la misión de hacer jugar al resto de sus compañeros. Luego hay otros fijos como Becerra, Fidel Escobar, Djetei, Jesús Álvaro, Imanol, De las Cuevas o Carlos Valverde. Así, quedarían tres piezas completar el puzle.

La primera duda está en el lateral derecho, donde la aportación de Raúl Cámara, retratado en el gol del Murcia, ha dejado mucho que desear, por lo que no se descarta que Iván Robles debute como titular en El Arcángel. La segunda estaría en el lado izquierdo del ataque, donde Moutinho tiene casi todas las papeletas para partir de inicio tras dos apariciones desde el banquillo en el intermedio. Y por último en el frente de ataque, donde Willy es favorito a seguir de referencia a pesar de la pujanza moral que supone la presencia de Piovaccari, que lo normal es que también tenga minutos a lo largo del choque.

Con esas piezas, y seguramente con un dibujo similar al 4-1-4-1, el Córdoba intentará meterse ya de una vez por todas en la pelea por el play off de ascenso. Porque cerrado el mercado y con los reajustes hechos a petición de los técnicos, por delante queda una mini liga de 16 jornadas, con 48 puntos en juego, en el que el reto mínimo exigible es recortar cinco puntos al Badajoz... que ahora mismo marca la frontera. El Yeclano vive más arriba, de ahí que este examen sea de aúpa.