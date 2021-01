Cuando más llano parecía el camino, el Córdoba CF tropezó de manera aparatosa, y así lo reconoció Pablo Alfaro tras el partido. El técnico achacó la derrota ante el Yeclano a los "errores puntuales" en los dos goles del rival, que reconoció que fueron como darse "un par de tiros en el pie nosotros mismos".

"La explicación que le puedo dar es extraña, porque es un gol que lo normal es que no lo encajes nunca, pero al final son errores puntuales que te penalizan mucho. Nos ha hecho daño, pero lógicamente no es solo por eso. El resultado llega al final de los 90 minutos por más consecuencias", expuso el técnico maño cuando se le preguntó por ese segundo tanto recibido.

El técnico, más allá de eso, analizó el partido en líneas generales y vio a su equipo ir por dónde no debía. "Nos hemos ido metiendo en una maraña de partido que no nos interesaba en absoluto. Eran dos equipos totalmente diferentes, nos interesaba un partido a ras de suelo y a ellos por el aire. Nos hemos puesto por delante, pero hemos ido concediendo y ellos iban avanzando en base al juego aéreo, sin mucha elaboración y nos hemos ido enmarañando", explicó Alfaro.

En la segunda parte, la tónica fue la misma, pese a las permutas y los cambios tácticos. "Hemos salido con la intención de meter el partido a ras de suelo, pero el 1-2 es como un puñetazo en la frente y el partido cambia, refuerza más la idea del rival y eres tú el que tienes que proponer. Hemos cambiado el dibujo táctico dando amplitud con los laterales. Al final, el que hemos marcado nos lo han anulado", lamentó el preparador cordobesista.

Al técnico se le preguntó también por la falta de velocidad de su equipo en ataque. "Es lo más difícil en el fútbol, el llevar la iniciativa con desequilibrio, pero esto es un trabajo constante de movilidad, y también de precisión. Las pérdidas se tienen que producir en el tercio final del campo. Hoy, por momentos, lo hemos conseguido, pero nos han ganado con una ocasión de gol. Pero nos han ganado y eso hay que tenerlo presente", comentó el maño.

Alfaro valoró también los problemas para reponerse de su equipo al verse por debajo en el marcador. "Es verdad que es la primera vez que nos sucede en liga y eso te obliga mucho más a exponerte y el rival te complica, porque cierra los espacios y trata de que sucedan pocas cosas. El partido ha tenido seis minutos de alargue. Los rivales tratan de hacer el partido que les conviene, pero no debemos caer en la trampa y la espiral de querer hacer lo que no nos viene bien. Hay que alabar al Yeclano porque ha conseguido minimizarnos", añadió.

Con todo, el entrenador del Córdoba cree que no les debería afectar tanto los golpes del rival. "No nos debe de afectar tanto. En el fútbol es tan raro el que no encajes goles como los que hemos encajado hoy. Son dos errores puntuales que no debemos de cometer nunca y se han dado en el mismo partido. Eso te penaliza mucho. Este tipo de partidos son de cura de humildad. La competición está igualada y los rivales todos te plantean dificultades. Estará todo muy igualado y no podemos lanzar las campanas al vuelo cuando ganamos ni que esto sea un drama porque han sido errores que normalmente no tenemos", explicó.

Tras este varapalo, Alfaro abogó por "intentar ganar el mayor número de partidos posibles". "Ese es el objetivo, para estar entre los tres primeros. Si lo conseguimos miraremos más allá, pero ahora mismo tenemos que mirar lo más inmediato", aseguró.