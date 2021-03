Aunque a estas alturas de la temporada valgan más los resultados que las palabras, la autocrítica desde el vestuario del Córdoba CF denota cierto grado de conciencia sobre la situación que atraviesa el equipo y la necesidad de revertir los problemas que están impidiendo al conjunto de Pablo Alfaro cumplir con sus objetivos. El encargado de dar la cara fue Willy Ledesma, que asume que el equipo no está dónde se esperaba y sí dónde se merece por méritos (y deméritos) propios, aunque mantiene la esperanza de que en las dos últimas jornadas "van a pasar cosas".

"Por supuesto que hay esperanza, quedan dos partidos y van a pasar cosas. Nosotros no dependemos esta jornada de nosotros mismos, pero ganando tendremos más opciones. Tenemos que ir a El Ejido con la máxima concentración posible, sabiendo que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones", expresó Willy.

El punta ofreció además su explicación a ese tramo final de partido ante el Real Murcia. "Creo que después de cómo se estaba dando el partido, que nos adelantamos dos veces en el marcador, las sensaciones en ese momento eran buenas, pero con la expulsión de Carlos creo que el empate, que no nos valía de inicio, al final no nos hace depender de nosotros mismos pero no se nos alejaba la tercera posición y no nos adelantaban ellos", de ahí que terminara dándolo por el resultado menos malo.

Con todo, el delantero del Córdoba CF quiso dejar claro que ahora toca ganar y no hay más cábala que esa. "De nada vale echar cuentas si tú no haces los deberes. Tenemos que poner toda nuestra energía en el partido de El Ejido y pensar en sacar los tres puntos. Lo que pase en el resto de partidos no depende de nosotros, lo que depende de nosotros es ganar a El Ejido y en eso estamos", afirmó el pacense.

Autocrítica en el vestuario

Cuestionado por los problemas del equipo, el punta reconoce que "si lo supiese lo diría y trabajaríamos para ello". "No se están dando los resultados y es la realidad. Estamos dónde nos merecemos porque no hemos hecho las cosas bien, pero vamos a centrarnos en sacar los tres puntos de El Ejido, que es lo importante, porque mirar más allá o hacia atrás no nos vale de nada. Es sacar los tres puntos y ver qué pasa, porque yo creo que van a pasar cosas", reiteró el punta, autocrítico y esperanzado al mismo tiempo.

¿Asume el vestuario esa responsabilidad por la situación del equipo? Willy lo tiene claro: "Por supuesto, porque no dependemos de nosotros mismos y no hemos conseguido los resultados que queríamos. Pero hay opciones todavía, muchas, porque si hacemos las cosas desde este domingo bien seguro que tenemos opciones. Ya es verdad que venimos diciendo desde este domingo, pero ahora es éste, y tenemos que hacer las cosas bien".

Para conseguir esa victoria y esperar acontecimientos, es importante la confianza en la idea de juego de Pablo Alfaro, algo que el delantero no quiere ni plantearse ahora mismo si está en entredicho. "La confianza es plena, ahora mismo no vamos a pensar en eso. Tenemos que saber que somos los que estamos, que tenemos el míster que tenemos y hay que confiar al 100%. Hay que ir a El Ejido confiando en cada compañero y en que podemos conseguir los tres puntos", reiteró.