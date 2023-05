Mosquera: "Un cordobesista nunca debe insultar y vejar a sus jugadores"

Manuel Mosquera tuvo que afrontar después del empate ante el San Fernando su rueda de prensa más tensa desde que es entrenador del Córdoba CF. Buena parte de la comparecencia del técnico gallego versó sobre la actitud de una parte de los aficionados que se dieron cita en El Arcángel, que insultaron repetidamente a los jugadores blanquiverdes hasta llegar por momentos a la burla. Mosquera censuró esa forma de actuar en repetidas veces.

"Es una pena, totalmente. No es que no lo comprenda, pero no me parece bien atacar directamente a jugadores, con sensación de burla. Un cordobesista nunca debe insultar y vejar sus jugadores. Mostrar decepción, mostrar crítica, es normal, pero ir contra algunos jugadores en lo personal no tiene sentido, no está justificado y no lo merecen. Muchos de los jugadores lo han hecho bien durante la temporada, luego han bajado el rendimiento y, ahora mismo, no salen las cosas, pero nunca está justificado cantarle a los jugadores en tono de burla o con esas palabras. Pitos, críticas, protestas... por supuesto, porque la afición es soberana, pero atacar en lo personal no está justificado. Por más argumentos que busques, nunca hacer mal tu trabajo justifica que te insulten", espetó el técnico cuando fue preguntado por esa situación tan tensa.

Tanto afectó al equipo esa actitud que Mosquera no escondió que el ambiente pesó en el cambio de Kike Márquez en el descanso. "Es uno de los factores del cambio, pero es que Kike tiene una alergia galopante desde hace un mes y se asfixia, sobre todo al principio del partido. Y después, que es totalmente injustificado jugar bajo esos insultos, no tiene ningún sentido. Como no le salían las cosas, lo mejor era dar paso a otro compañero. Ese cambio con Carracedo nos revolucionó y mejoramos también", explicó el coruñés.

Manuel quiso dar la cara por sus jugadores, de los que destacó su actitud: "El equipo ha tenido personalidad desde el principio y ha ido de menos a más, entre ellos se han arropado en el campo. En todo momento hemos buscado el gol y hemos sido muchísimo mejores que el San Fernando. Si solo contamos las ocasiones, ahí queda todo dicho. Ahora bien, si no enchufas el gol, y con un tirito que toca en alguien y va por encima de la mano del portero... es surrealista. El partido ha sido de una personalidad arrolladora del equipo para estar bajo este ambiente".

Al insistirle en su opinión sobre lo acontecido en la grada, Mosquera volvió a reiterar su desacuerdo con la actitud de esos aficionados. "Es para reflexionar, cada una de esas personas que han venido al campo a insultar y a vejar. No les diría nada, que vayan a casa y reflexionen, si lo recibieran ellos, qué pensarían. Es una reflexión, no los juzgo ni nada por el estilo. Les pediría reflexionar el porqué lo han hecho. Qué forma de ir al fútbol es esa. Las personas que estamos en cargos como el mío, no podemos alimentar esto, tenemos que condenarlo", apuntó.

El técnico blanquiverde asumió que "que la gente no venga al campo indica protesta también y que no hay objetivo que motive para venir al campo", para añadir que "la del Córdoba es una afición increíble, y yo no soy quién para decirle nada a la afición, pero si hubieran estado los cordobesistas de pro, esto se hubiera callado". "Ahora, no venir al campo, es una forma de protesta muy respetable", apostilló.