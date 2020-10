Contando las horas para el estreno de la temporada oficial, Juan Sabas, el técnico del Córdoba CF pasó por la sala de prensa de El Arcángel para ofrecer sus impresiones antes de encarar el duelo de este domingo ante el Lorca Deportiva.

El técnico madrileño pidió mesura y aseguró que no se fía del rival, por mucho que sea un recién ascendido. "Nosotros no nos fiamos de nadie. Si pensamos que va a ser un partido fácil, estamos equivocados. Buscamos ser lo más humildes posibles dentro de que estamos en un gran club, porque cualquier rival te puede poner contra las cuerdas. El Lorca es un recién ascendido, pero es un equipo ordenado, que juega bien al fútbol, presiona bien y te puede complicar la vida", explicó el preparador de los blanquiverdes.

Del conjunto lorquino, Sabas explicó que les ha visto en algunos partidos de pretemporada y le parece un buen conjunto. "Es un equipo que intenta jugar, con buen trato del balón. Si nos dan la opción de robarles arriba, intentaremos aprovecharlo. Si no, tendremos que buscar el juego directo y el balón parado", valoró el técnico, que tiene también claro que "más que lo que pueda dar el Lorca es que lo podamos ofrecer nosotros, que el equipo empiece enchufado desde el primer minuto".

Le preocupa a Sabas su equipo por encima del rival, aunque reconoce que al Lorca Deportiva lo ha seguido en tres de sus amistosos de este verano. "Tenemos una idea más o menos clara de lo que nos vamos a encontrar, pero tenemos que incidir en tener la pelota y hacer las cosas bien. Tenemos jugadores de talento que si no recuperamos la pelota y presionamos bien, sufriremos", matizó el técnico.

Para que el debut salga como todo el cordobesismo espera, el técnico del Córdoba espera la mejor versión de los suyos. "El equipo va a tratar de ser competitivo 100%, que los jugadores que tenemos de medio campo para arriba estén acertados de cara a portería y en generar ocasiones de gol. Tenemos que intentar alargar los momentos buenos que hemos podido ver en pretemporada", expuso el madrileño.

Alain Oyarzun, falto de ritmo

En cuanto a nombres propios, Sabas tendrá casi con total seguridad las bajas de Djak Traoré, Xavi Molina, Carlos Valverde y Jesús Álvaro, más algún jugador que no está en la mejor forma, caso del recién llegado Alain Oyarzun. Sobre el vasco se detuvo el técnico para apuntar que "está entrenando bien, no llega al 100% de forma pero puede que vaya en la convocatoria, porque con las bajas no tenemos para completar los 20 futbolistas".

Con todo, y pese a esas bajas, tiene claro Juan Sabas que "el principal rival del Córdoba en estos momentos es el Lorca, que es al primero que nos tenemos que enfrentar", por lo que no quiere de momento ni pensar en qué rivales podrían ser los más duros de la primera fase de la competición: "Si digo nombres y luego no ganamos al primer rival, estamos hablando de nada. Al final, el Deportivo está en Segunda B, nadie podía pensar eso el curso pasado. Marcarse un objetivo a largo plazo me parece absurdo, yo solo tengo en mente ganar al Lorca. Si estoy pensando en otro partido, no estoy centrado en lo que viene".