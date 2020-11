Juan Sabas, técnico del Córdoba CF, no escondió tras el empate de su equipo ante el Recreativo Granada que se marchaba "muy disgutado" porque "se te queda cara de tonto". El técnico aseguró que su equipo hizo un "buen trabajo defensivo" pero echó en falta más efectividad en ataque para evitar ese sobresalto al final del encuentro.

"Hemos hecho un buen trabajo defensivo. Ellos tenían gente con mucho talento, hemos sabido solventar defensivamente el encuentro. Pero en una jugada aislada al final, no hemos sabido defender y nos vamos disgustados. Cuando un partido se te va en el descuento, con el tiempo cumplido... no hay que darle más vueltas, meterse en el autobús y seguir trabajando", lamentó el preparador de Leganés.

El técnico blanquiverde sí achacó a su equipo no haber sentenciado el duelo antes de esa última jugada fatal. "Es clave materializar las ocasiones claras que tengas. Si no, eso te condena. Hemos tenido la de Willy, que la manda fuera con la cabeza, la de Javi Flores, que estaba solo con el portero... Y cuando ves que perdonamos, al final se te hace el partido más largo de lo que tiene que ser. Las sensaciones del equipo son muy buenas, pero necesitamos ser más resolutivos arriba", explicó Sabas.

El madrileño no quiso poner excusas en el tropiezo, como el desconocimiento de un rival que aún no había jugado y que llegaba entre incógnitas por las ausencias. "El Recreativo Granada tenía bastantes bajas por el covid y por el primer equipo que ha tirado de chicos del filial. Hemos basado la charla en la no relajación por las bajas del rival, porque al final tienen mucho talento. A partir de ahí, creo que el equipo ha hecho un partido serio y creo que ha sido de auténtica mala suerte el no llevarnos los tres puntos", indicó el preparador blanquiverde.

Sabas pasó de puntillas también por el papel del árbitro, aunque se le notó muy molesto con su actuación. "En un cuarto de hora teníamos tres tarjetas y eso condiciona. Pero para qué vamos a hablar de los árbitros... al final es peor. Tampoco ha sido clave, exceptuando que si se el línea te está diciendo que se ha acabado, para qué das más segundos", expuso el técnico, que quiso puntualizar también que esa jugada la tenían que haber defendido "mejor". "No hay excusas. Nos vamos disgustados porque nos veíamos con los tres puntos, pero en algún partido ganaremos nosotros en el descuento. Esto al final te lo devuelve la vida", apostilló.

Contrariado por las lesiones

Además, sobre las dos permutas obligatorias por lesión, Sabas reconoció que también condicionaron sus planes. "Han tenido molestias y no entraba en nuestros planes el que pasara. Al final, hay que contar con eso. Las lesiones están a la orden del día. La vuelta de Miguel quizás ha sido precipitada, tendré que hablar con los servicios médicos. Y Piovaccari, igual, ha tenido molestias y tenemos que ver si es una rotura muscular o una contractura", expuso el técnico.