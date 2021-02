Tranquilo, a pesar del tropezón de su equipo en El Arcángel, Pablo Alfaro valoró el esfuerzo de los suyos y lamentó que con pocas ocasiones los rivales están haciendo mucho daño a su equipo. El preparador aragonés reconoció que a su equipo le costó elaborar en tres cuartos de campo, pero defendió el esfuerzo y las mayores ocasiones que el rival.

"No hay dos partidos iguales y es muy complicado repetir sensaciones, todo lo que se hace bien, que siempre se intenta, pero no es sencillo porque cada partido es diferente y los rivales son distintos. Las dificultades aumentan y aquí nadie regala nada, eso lo tenemos claro", comentó Alfaro cuando se le cuestionó por la imagen de su equipo respecto a la de Murcia.

El preparador blanquiverde defendió que salieron "con la misma intención de siempre, a por el partido y tratando de ser dominadores", aunque sufrieron tras el gol del filial: "Hemos sufrido que en nuestro primer disparo en contra es gol y vuelves a tener que remar contracorriente, a tener que dar más que el rival, y no es sencillo. Somos conscientes de las dificultades, de que no hay tantos factores desequilibrantes y conforme se acerca el final todo se aprieta".

Pese a todo, Alfaro defendió que "el equipo ha hecho muchas cosas para ser merecedor de la victoria". "Es cierto que en la zona de tres cuartos nos ha costado mover a su defensa, porque hasta ahí hemos llegado bien. Hemos tenido el control, más ocasiones que ellos, y lo intentamos con hombres de refresco. La primera que tuvieron la marcaron y eso nos complicó todo más. Hay que ser realista y saber que la igualdad existirá hasta el final", añadió el aragonés.

Alfaro echó en falta "más acierto en el último tercio de campo, donde hay que ser más precisos y desbordar". "En el resto el equipo ha estado bien, no ha concedido más que dos disparos desde fuera del área y uno ha sido gol. Hemos estado bien en los duelos y hemos tenido más el balón, pero la mayor estadística es el resultado. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar. De los de arriba nadie ha ganado y la igualdad es tremenda. Tenemos que volver a esa dinámica de ser un equipo muy sobrio, muy serio, que no conceda. Últimamente lo poco que concedemos nos penaliza mucho", lamentó el técnico.

Alfaro comentó que la Segunda B "no es sencilla para nadie, ni el Badajoz, ni el Dépor, ni el Ibiza, ni el Marbella... la competición es cortita y hay que centrarse en el día a día y en el partido más cercano". Por ello, confesó que se iba triste pero "con sensación de derrota no, porque sumamos, aunque queríamos los tres" y reiteró que su equipo hizo "méritos para conseguir la victoria, pero nos ha costado y no lo voy a negar".

Lo que sí reconoció es la ocasión perdida en la tabla. "No es positivo el empate, ni tampoco es un tropiezo importante. Sumamos uno, aunque si hubiéramos ganado nos pondríamos más arriba, pero empatando al final... ese punto veremos si al final vale más. Tenemos un punto más, pero todavía quedan bastantes en juego. No está permitido desfallecer", apuntó.

Al técnico se le cuestionó también por los pinchazos en casa sin público, que ya son cuatro. "No es ninguna excusa, porque sería muy de equipo débil, pero es cierto que echamos mucho en falta al público porque es de esos partidos que en estos minutos finales apretando al rival no es lo mismo estar con las gradas vacías que con El Arcángel empujando al equipo. Pero no es excusa el tener ese déficit", reconoció.

En cuanto a nombres propios, Alfaro valoró con buena nota el trabajo de los debutantes, incluido en joven Álex Meléndez. "No ha entrado Ródenas porque con la baja de Jesús Álvaro podíamos necesitar a Meléndez, como así ha sido. El chico lleva poco tiempo y está trabajando bien", comentó al respecto, a lo que añadió que con los cambios buscaba "vigor y presencia en el tercio final que nos ha aportado Nahuel y Pío, y luego Miguel. Meléndez ha tenido una aportación importante. Creo que han estado bien pero necesitan rodaje con el grupo y coger los mecanismos del equipo".