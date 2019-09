Owusu y Gabriel Novaes, juventud y descaro para fortalecer el ataque del Córdoba CF

El Córdoba CF ha presentado este miércoles a los dos últimos atacantes incorporados a su plantilla, el ghanés Owusu Kwabena y el brasileño Gabriel Novaes. El primero ya ha participado en las dos primeras jornadas del campeonato en el Grupo IV de Segunda División B, mientras que el segundo espera poder estrenarse este sábado con motivo de la visita del Real Murcia a El Arcángel (18:30).

Tanto Owusu como Gabriel Novaes han mostrado una timidez ante los micrófonos que nada tiene que ver con el descaro que ofrecen en el terreno de juego. Todo en un acto en el que han estado acompañados por el director deportivo, Alfonso Serrano, que ha ejercido de maestro de ceremonias antes de realizar su valoración del mercado, y que ha necesitado de traductores para hacerlo más llevadero y hasta entendible.

Cedido por el Leganés y pese a la petición de Serrano de que hablara en castellano, el ghanés ha preferido responder en inglés las diferentes cuestiones, aunque tampoco se ha excedido demasiado. Owusu ha dejado claro, eso sí, que está "muy contento y encantado" en el CCF tras percatarse de que le gusta "a la gente, que están contentos conmigo".

Juanto Ortuño ya tiene competencia

"Voy a intentar dar mi mejor versión para intentar lograr el objetivo del ascenso, quiero ayudar al club a subir de categoría", ha defendido el ghanés, que ha puntualizado que no sabe nada de la posible llamada de la selección sub 23 de su país. Por último ha matizado que se siente "cómodo en cualquier posición, me considero válido, y en cualquiera que me ponga el entrenador me sentiré bien".

Djetei ya trabajo con el grupo, que espera a Xavi Molina Si el martes fue Gabriel Novaes el que se incorporó a los entrenamientos del Córdoba, este miércoles ha sido Mohamed Djetei, otro de los últimos fichajes confirmados al cierre del mercado, el que ha seguido sus pasos. De esta manera, ya sólo resta Xavi Molina, del que el club blanquiverde aún espera el tránsfer internacional de la Federación Belga, dado que militaba en el KAS Eupen.

Igual de parco en palabras se ha mostrado Gabriel Novaes, que ha admitido que está "muy bien; he sido recibido muy bien, estoy muy feliz aquí, y dependo del entrenador para ir convocado y poder jugar". Por el momento, el club ha informado que ya tiene el tránsfer internacional del jugador, por lo tanto a disposición de Enrique Martín para vestirse ya de corto este fin de semana.

"Es una gran oportunidad, conozco la historia del Córdoba, que hace cuatro años estuvo en Primera. Es una segunda oportunidad que quiero aprovechar", ha apuntado el joven brasileño, que se ha definido como "un clásico nueve muy móvil, finalizador, muy bueno en el remate de cabeza". Su objetivo a corto plazo es quitarse la espina de los pocos minutos que disfrutó el pasado curso en el filial del Barcelona, que en el contrato de préstamo a los blanquiverdes ha incluido una cláusula de repesca en el mercado de invierno.