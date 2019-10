Una de las notas más positivas que dejó el partido del Córdoba CF ante el San Fernando, al margen de los tres puntos sumados, fue el partido que cuajó Fernando Román. El central blanquiverde fue una de las grandes novedades que presentó Raúl Agné en su primer once inicial como técnico cordobesista y el futbolista devolvió la confianza mostrada por el técnico con un buen partido en la zaga, haciendo pareja de centrales junto a Djetei.

Tras el duelo, Román elogió a su equipo, tras "un partido muy completo", en el que vio que "defensivamente hemos estados sólidos y compactos, juntitos para que no entraran balones por dentro, y hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras delante del portero".

La felicidad que mostraba Fernando Román no era de extrañar, pues el central que llegara este verano procedente del Valencia Mestalla volvió a disfrutar sobre el césped tras más de un mes de ostracismo. De hecho, su única titularidad hasta la fecha coincidía con sus últimos minutos jugados, en el duelo de la cuarta jornada de liga ante el Yeclano, que acabó con empate a dos. En La Constitución, Román sumó 90 minutos completos, para posteriormente salir de los planes de Enrique Martín de manera radical.

Por eso, el defensa blanquiverde no ocultó su satisfacción tras el duelo ante el San Fernando. "Me ha dado la oportunidad el nuevo míster, antes no estaba jugando, pero yo soy de los que no digo nada, trabajo todos los días y cuando me dan la oportunidad intento aprovecharla", apuntó el madrileño, pensando ya en "descansar y buscar los tres puntos fuera de casa el próximo fin de semana", pero con la mente puesta lógicamente en seguir en el equipo titular, en el que aseguró haberse sentido "muy cómodo con Momo [Djetei]" formando pareja de centrales.

Cuestionado por el cambio observado en el equipo blanquiverde tras la llegada de Raúl Agné, Román sugirió que aún falta tiempo para asimilar las nuevas ideas. "Cada entrenador tiene su idea y su forma de jugar. Hemos tenido tres o cuatro entrenamientos solo con el nuevo míster pero se ha visto otra forma de jugar", con un equipo "más sólido, más compacto e intentando mirar siempre hacia adelante", por lo que marcó el camino a seguir: "Ahora hay que ir poco a poco, con las ideas del míster a muerte".