Germán Crespo: "Es complicado que este equipo pierda tres, cuatro o cinco partidos"

Tras la resaca de la victoria en la Copa RFEF, el Córdoba CF no se distrajo y volvió a la senda de la victoria en competición liguera después de superar al Mérida en El Arcángel (3-0) en el que el técnico blanquiverde, Germán Crespo, catalogó en rueda de prensa posterior como "uno de los partidos más completos". El granadino destacó la "regularidad de los suyos durante los 90 minutos" y que han sabido "leer lo que se necesitaba en cada momento" del choque.

Y eso que, como aseguró Germán Crespo, el cuadro emeritense es un equipo que, por plantilla, "es candidato a disputar el play off de ascenso" a Primera RFEF. "Nos ha venido un gran rival que llegaba como invicto fuera de casa y lo hemos podido ganar con contundencia, además de que hemos mantenido la portería a cero", señaló el entrenador cordobesista, que indicó que el partido era "de seis puntos" porque a El Arcángel llegaba "un rival directo" que si ganaba, se ponía a cinco puntos del Córdoba.

Y es que, el conjunto extremeño no dio la sensación de ser uno de esos candidatos al posible ascenso, a pesar de que la primera mitad estuvo más igualada que la segunda en la cual, los blanquiverdes fueron muy superiores ante un Mérida venido a menos. "Los equipos nos conocen y unos se repliegan atrás y otros nos tapan nuestra salida de balón cuando vienen aquí, eso lleva un trabajo importante y en este estadio con las dimensiones grandes que tiene es difícil de aguantar durante 90 minutos", destacó Germán Crespo, que señaló que ese "bajón físico" de los emeritenses lo había hablado con los jugadores durante el descanso.

Y eso que el propio técnico granadino se mostró ambicioso y remarcó "las ocasiones falladas en los últimos metros" que hubiesen dejado el marcador todavía más abultado. Además, conocía ya que el Coria, segundo clasificado justo por detrás de los cordobesistas, había perdido horas antes, algo que Germán crespo valoró positivamente porque su equipo es más que posible campeón del Grupo IV, aunque hizo hincapié en que el camino "es muy largo y queda mucho" y que "hay que tener los pies en el suelo".

"Es complicado que este equipo pueda perder tres, cuatro o cinco partidos", indicó Germán Crespo, que además precisó que "si el equipo sigue dando esta sensación y acaba la Copa, estará con los cinco sentidos en liga".

La corriente positiva

Germán Crespo destacó la "corriente positiva" del equipo y el poder hacer "debutar a los jugadores del filial gracias a que la dinámica positiva facilita mucho el trabajo", como el caso de Tala, que ha jugado sus primero minutos de la temporada con el primer equipo. El granadino también subrayó la aportación de los suplentes ante el Mérida: "Lo bueno que tiene el equipo es que todos quieren jugar y salen al 200%, hoy Viedma ha dado tranquilidad, ha debutado tala, ha marcado Antonio Casas y y Cristhian lo ha dejado todo".

Uno de los jugadores que más destacaron de la victoria ante el Mérida y de este tramo de temporada fue Javi Flores. El capitán marcó el gol de la victoria en Copa RFEF y jugó un partido muy completo ante los emeritenses. "No vamos a descubrir ahora su calidad, aunque teníamos dudas sobre él por su irregularidad la temporada pasada, y, sin embargo, jugar mucho le está viniendo bien y se siente cómodo cada apartido que juega. Le he dicho cuando lo he sustituido que parecía que tenía 24 años", subrayó el técnico del Córdoba.