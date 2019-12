El cordobés José Cruz, que cumple su segunda temporada en el Marbella, llegará el próximo domingo a El Arcángel, pero solo como espectador. La mala suerte volverá a hacer que no pueda medirse al conjunto blanquiverde. El defensa se lesionó ante el Algeciras el pasado domingo y el diagnóstico médico le deparó "malas noticias, porque es algo más de lo que en principio parecía, una rotura pequeña pero que me va a dejar fuera entre cuatro y seis semanas”. Será la segunda vez que el destino impida al cordobés medirse ante el Córdoba, pues en el curso 17-18, cuando militaba en el Mérida, tampoco pudo medirse al filial blanquiverde debido a una acumulación de amonestaciones.

Una pena porque el propio jugador reconoce que "llevaba todo el año esperando para jugar en Córdoba, en un campo espectacular, con mi familia y mis amigos allí y ahora se me truncan las opciones en un momento en el que me encontraba bastante bien".

José Cruz, tras despuntar en el Séneca pasó a formar parte del Real Madrid Juvenil, para posteriormente militar en el Madrid C. Tras seis temporadas como merengue, pasó por el filial del Sporting de Gijón, el Lucena, el Jaén, el Yuen Long de Hong Kong, el Almería B, el Racing de Ferrol, el Viking Stavanger de Noruega, el Mérida y el Marbella.

Su actual equipo llegará el domingo a El Arcángel en una enorme dinámica, con un solo partido perdido de los 17 que se han disputado esta temporada. Cruz apunta que "desde que llegó la empresa nueva el año pasado y el nuevo míster, David Cubillo, a finales de diciembre pasado, creo que solo hemos perdido dos partidos de 37 ó 38, una dinámica muy buena que esperamos continuar. Un solo partido perdido en 17 jornadas es un dato muy significativo, por eso estamos ahí arriba, aunque hemos hecho muchos empates, pero perder un solo partido es digno de alabar".

Para el defensa, este duelo suponía un "plus especial de motivación, porque no he jugado nunca contra el Córdoba, pero sí es verdad que desde pequeño he ido con mis abuelos a ver el Córdoba jugar y como cordobés lo que quieres es lo mejor para tu ciudad y su gente y mientras más arriba esté el Córdoba y mejor le vayan las cosas, mejor".

Cruz reconoce que nunca ha tenido opciones de jugar en el conjunto blanquiverde aunque "tampoco las he buscado, pero me hubiese encantado por lo que representa para cualquier cordobés jugar en el equipo de su ciudad y luchar por tu gente".

El jugador del Marbella es consciente de que por El Arcángel lo han pasado mal en los últimos meses por todo lo que ha rodeado al club, pero se alegra de que todo parezca haber llegado a su fin: "Conozco a gente que está allí, trabajadores, sé que lo han pasado mal, tengo amigos allí y con este cambio, que a priori es muy positivo, esperemos que siga siendo así; estoy muy contento por ellos y por todo lo que conlleva al cordobesismo".

Además, José Cruz valora que el CCF "tiene una magnífica afición. Cada vez que voy y suena el himno, y creo que como cualquier cordobés, me lo sé y lo canto. El Córdoba tiene una afición que se está viendo a lo largo de su historia que aunque le vengan mal dadas al club, siempre está ahí y es una de las mejores de España", por lo que desea que "sigan cómo lo están haciendo, siendo fieles al escudo y ojalá que con este nuevo cambio se olviden los tiempos malos y sólo haya tiempos buenos".

Un rival que llega en buen momento

El partido lo verá en la grada, pero siendo consciente de la importancia de un duelo que dejará al que gane en zona de play off. "Nosotros vamos a intentar sacar los tres puntos, sabemos que es un rival complicado, un campo difícil y siempre será bueno sumar y tenerlos por debajo en la clasificación. Veré el partido, animando al Marbella y a partir del siguiente domingo animando al Córdoba", apunta el central.

Sobre el estado de los malagueños, el cordobés avisa de que "llegamos fuertes, además pasamos el martes la eliminatoria de Copa ante el Guijuelo y vamos con ganas de irnos de vacaciones de Navidad en puestos de play off".

De su equipo, José Cruz destaca "la plantilla en general, no se notan mucho los cambios, creo recordar que en todo el tiempo que lleva el míster con nosotros no ha repetido alineación, lo que habla bien del equipo, de la plantilla y de David Cubillo".