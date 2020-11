Uno de los jugadores fijos en el esquema de Sabas, Manu Farrando, valoró la solidez del equipo en el duelo ante el UCAM Murcia y cree que las sensaciones que transmite el grupo son buenas. "Fue un partido intenso, con dos equipos bien plantados en el terreno de juego. Ellos también tuvieron sus aproximaciones, aunque las más claras fueron las nuestras. Sí que dio la sensación de ser un partido de play off. A partir de ahí, nos queda seguir compitiendo y sumando puntos", apuntó el defensa.

El zaguero blanquiverde aseguró que está cómodo jugando como lateral, y que se adapta bien a lo que le pide su técnico. "Cada vez estoy mejor, es una posición en la que he jugado durante mi carrera y poco a poco me voy adaptando a lo que el míster y el equipo necesitan", apuntó el balear, que cree que "competitividad hay en todas las posiciones, porque el club ha hecho una plantilla muy buena", pero él tiene claro que se tiene que adaptar "a lo que el equipo necesite".

Pese a que volaron los dos primeros puntos de El Arcángel, Farrando defendió que la línea del equipo es muy buena: "Siempre se puede mejorar, pero ocasiones claras hemos tenido y eso es bueno, falto meterlas pero el gol llegará. Era un equipo muy bueno y el equipo estuvo serio, con portería a cero y a partir de ahí debemos crecer. Los goles llegarán porque tenemos jugadores especializados en ello".

El lateral derecho del CCF destacó sobre todo esa solidez del equipo, que solo ha encajado un gol en tres partidos. "La seguridad defensiva del equipo es buena, creo que estamos bien. El punto se valora de forma positiva porque dejamos la portería a cero, que es clave. Cuando no se puede ganar, si no encajas no se pierde y es lo importante, defender bien, en bloque. Al final los goles van a llegar", reiteró.

El defensor tuvo también palabras para la afición, la que pudo ir al campo y la que siguió al equipo desde su casa: "Son pocos pero yo los siento. Ojalá pudiera entrar más gente, sería señal de que la situación mejora. Que los aficionados puedan venir y arroparnos es importante. Al final el fútbol es de los aficionados y es lo que hace grande estadios como este, en los que se vive el fútbol de verdad".