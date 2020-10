Contento por la victoria, aunque todavía con su equipo bastante verde en cuanto al juego, Juan Sabas ha valorado el hecho de empezar la competición ganando y confía en que con el paso de los partidos el equipo mejore sus prestaciones. El técnico del Córdoba CF se ha lamentado de que "el gol tan tempranero nos podía facilitar más las cosas, pero hemos visto que esta categoría es muy complicada. Cualquier equipo te hace superioridad en el centro del campo y tiene más la pelota que tú".

Esa posesión del rival la ha explicado Sabas por el perfil de los jugadores de ataque del CCF. "Al tener más futbolistas de talento, sufrimos más en la presión. Eso es lo negativo, que no hemos estado cómodos, pero lo positivo es que sin estar cómodo hemos hecho cinco o seis ocasiones de gol. Le doy mucha importancia al cero en la portería", realzó el preparador madrileño.

Con todo, el técnico destacó que "cuando hay puntos en juego se nota". "Yo ya dije que en Badajoz nos metimos en el bus tres horas, comimos unos macarrones y así no es la manera de competirle a un buen equipo. Luego se necesitó más frescura en el campo pero era pretemporada y el Badajoz no ha pasado del empate hoy. Al final lo que importa es esto, empezar con una victoria era importantísimo por el golpe psicológico que supone. ¿Que se va a sufrir? Por supuesto que sí, pero esto es así", explicó Sabas al ser preguntado por las dudas levantadas tras ese último amistoso.

Con todo, y pese a que el Córdoba no hizo un partido muy vistoso, Sabas indicó que podían haber ganado con más solvencia. "Al final es 1-0 y ellos han tenido una clara ocasión de gol, pero nosotros hemos tenido muchos más. Una de Piovaccari, las de Willy y sobre todo las de Miguel, que no las suele fallar. Pero al final nos quedamos con lo positivo", aseguró el técnico, que también fue crítico con lo que su equipo debe mejorar: "En cuanto a juego hemos estado más espesos, yo demandaba posesiones más largas y no nos hemos quedado la pelota, por lo que hemos sufrido mucho. Si tú regalas la pelota al rival con jugadores como tiene el Córdoba que les cuesta ir detrás del balón, sufres. Pero hay que quedarse con lo positivo, porque las ocasiones las ha puesto el Córdoba".

La frescura de los jóvenes

En cuanto a nombres propios, el técnico blanquiverde destacó el papel de Julio Iglesias y Luismi, que dieron al equipo un ímpetu extra en el segundo tiempo. "Es lo que buscaba, más frescura y más fuerza y ganas. Habían pasado minutos y los jugadores van notando el cansancio. los futbolistas no están al 100% porque eso te lo da la competición. Buscábamos más frescura, más la pelota y no sufrir en el centro del campo", explicó.

El técnico también explicó la titularidad de Edu Frías, en principio sorpresiva pero que apunta a ser una constante al menos de inicio. "La portería siempre es una decisión, en la que me apoyo en el míster que entrena con ellos todos los días, el técnico de porteros. Manuel Robles también ha sido portero. Y es una decisión de lo que te transmiten los porteros en la pretemporada. Lo he tenido complicado porque son dos porteros muy buenos, muy ágiles y rápidos bajo palos. Al final Edu puede que sea un poco mejor con los pies, pero no hay muchas diferencias. Tienes que decidir entre uno u otro y me he decantado por él. Lo normal, si ha iniciado el campeonato, es que siga, pero no se sabe nunca, queda una semana de trabajo", comentó el preparador del CCF.

Por último, Sabas reconoció que De las Cuevas puede tener una lesión muscular. "Tenía un calambre y luego le molestaba mucho el músculo. Habrá que esperar a la exploración del doctor. Él se teme que sea una rotura muscular, pero esperemos que no", deseó Sabas, sobre la que fue sin ninguna duda la nota más negativa del encuentro.