En el apartado deportivo, Jesús León ha asegurado que "se está configurando una buena plantilla, competitiva por los nombres que me da Alfonso [Serrano], pero no va a ser un camino de rosas". El montoreño, además, ha asegurado que apenas contemplan renovaciones de los jugadores que acabaron contrato este pasado domingo: "En su inmensa mayoría no seguirán, uno o dos podrían". Hay que asentarse en la categoría cuanto antes e ir viendo. Por ello, ante la necesidad imperiosa de ir completando la plantilla para un equipo que empezará a entrenar en dos semanas, León ha asegurado que están "trabajando en traer a los mejores, pero no por empezar el día 15 vamos a tener prisa; queremos traer a los mejores que podamos y si vienen antes, pues mucho mejor".