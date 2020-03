El portero del Córdoba CF, Isaac Becerra, que regresaba tras perderse un partido por sanción, reconoció tras el partido ante el Algeciras que "la derrota sienta mal, sea esta o la de hace un mes o la que sea", aunque indicó que "la tenemos que aceptar, corregir lo que hayamos hecho mal y pensar en el siguiente, porque este partido ya no vuelve".

El arquero blanquiverde, que no quiso valorar la labor del árbitro en esas jugadas finales que reclamó su equipo, defendió la labor de los suyos. "Yo no creo que haya bajado el nivel de juego. Estamos compitiendo, teniendo ocasiones, pero el balón no quiere entrar. En esto consiste el fútbol, en que entre la pelota", explicó el meta blanquiverde, que recuperó su sitio en la titularidad en lugar de Edu Frías.

Tras el tropezón ante el Algeciras, el meta catalán abogó por "hacer borrón y cuenta nueva y pensar en el partido de la semana que viene, que también es importante", ante un Cartagena que es uno de esos rivales directos por el objetivo del play off.

El guardameta, además, valoró su actuación personal, en lo que fue un buen regreso al equipo en el plano individual, sin duda empañado por la derrota. Becerra le quitó importancia a su gran actuación y apuntó que está "para ayudar al equipo y para eso estamos los porteros, para intentar solucionar la papeleta cuando los defensas no llegan", aunque no negó que se iba "contento por mi actuación personal pero estamos para eso".

El arquero blanquiverde comentó también el hecho de aguantar un partido más apercibido con cuatro tarjetas amarillas, a una de la sanción. Algo que no es nuevo para él. "Ya me ha pasado en Girona, que estuve 18 partidos apercibido. Intento gestionarlo de la mejor manera posible y tratar de que no me saquen la quinta", apuntó al respecto.