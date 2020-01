La incertidumbre que genera el contencioso abierto entre el Córdoba CF y la Real Federación Española de Fútbol acerca de la forma jurídica que el club adoptará tras la entrada de Infinity mantiene en tensión a la afición, pero no así a los responsables del club blanquiverde. Los nuevos gestores, con Javier González Calvo a la cabeza, siguen su hoja de ruta y por el momento no contemplan una posible negociación con las partes implicadas en la SAD original del Córdoba CF para alcanzar un acuerdo.

Así lo ha asegurado el consejero delegado de la entidad, un Javier González Calvo que entiende que la vía escogida de hacerse con la Unidad Productiva del club e inscribirla a través de la SAD Unión Futbolística Cordobesa terminará fructificando, pues se ajusta, según su versión, a la ley.

Todo ello a pesar de que la Federación ha formalizado su postura en un escrito remitido este pasado lunes al juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, en el que argumentaba su posición, aunque reconocía que aún no se ha solicitado inscribir a los equipos del CCF con otra SAD, por lo que tal posibilidad la estudiarán cuando se produzca.

Ante las suspicacias levantadas por esta postura de la Federación, González Calvo ha asegurado tras la presentación de Thierry Moutinho como nuevo jugador blanquiverde que "el escrito de la Federación no viene a hacer otra cosa que lo que ya estaban diciendo hasta la fecha y que habían comunicado al juzgado de lo Mercantil". "Hay una recusación que tiene que ser resuelta en las próximas semanas y hasta que no se resuelva no se dictará el auto que dé firmeza a la venta de la Unidad Productiva. En el momento en que sea firme creo que se resolverán todos los problemas", ha añadido al respecto.

González Calvo cree que "el escrito dice que en el momento en el que solicitemos la inscripción con la nueva SAD, acorde a derecho procederán", por lo que "no es algo que nos cree preocupación. Cumplirán con los requisitos legales y nosotros los cumplimos. Si hay un auto que dice que se nos traspase los derechos federativos dentro de la Unidad Productiva, tendrán que acatarlo".

De ahí se desliza que Infinity descarte negociar con los dueños de la SAD actual, algo que por otro lado tampoco está claro por el contencioso que mantienen abierto Carlos González y Jesús León, después de que el montoreño incumpliera el calendario de pagos pactado con el anterior dueño del paquete mayoritario de acciones.

"Por ahora ya dijimos que no, si llega un momento en el que haya que hacerlo, lo haremos, pero todo lo que nos venimos encontrando, con lo que está saliendo, va a costar entrar en una sociedad como esta porque todos los días salen cosas nuevas", ha indicado González Calvo sobre una posible vía alternativa a la que Infinity sigue defendiendo.