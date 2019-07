Imanol García y Ángel Moreno son dos de esos hombres de Enrique Martín, futbolistas que han llegado al Córdoba CF al amparo del técnico, que los conoce a la perfección de etapas anteriores en su carrera y sabe lo que pueden ayudar al conjunto blanquiverde en su reto del ascenso. Ambos han sido presentados hoy en El Arcángel de manera oficial, pese a que ya llevan varios días integrados en el equipo y tanto el centrocampista como el defensa coinciden en señalar la "ilusión" con la que llegan al conjunto cordobesista.

Imanol García, hombre en el que Enrique Martín puso sus ojos nada más aterrizar en Córdoba, ha explicado que "tenía una situación un poco complicada porque estaba cedido en el Nàstic y me quedaba un año de contrato con Osasuna", de ahí su retraso en incorporarse, pero "una vez que se dio todo para salir, la opción del Córdoba me gustaba mucho, es un buen proyecto y eso me hizo venir aquí".

El centrocampista navarro ha recordado que a Enrique Martín lo conoció "en Osasuna y lo he tenido también en el Nàstic; él me conoce bien, sabe lo que puedo dar y eso me ayuda". García, que firma por el Córdoba CF una temporada con opción a otra en caso de ascenso, "ha explicado que es "un jugador que puede actuar de pivote o incluso de interior y me gusta llegar al área rival cuando puedo o ser más posicional si juego de pivote".

En sus primeros días en Córdoba, Imanol García ha explicado que Enrique Martín les va "metiendo carga física y estamos haciendo también algo de táctica, cuatro cosas para tener claras sobre la presión, los posibles cambios de sistema, porque hay que estar preparados para todo".

Todo ello para una aventura que le ha llevado a una ciudad como Córdoba, que conocía "de los paseos de cuándo vine a jugar, pero me han hablado muy bien de la comida, la gente y del casco histórico que es precioso".

Junto a él, ha sido presentado Ángel Moreno, que ha reconocido que "es un placer estar aquí, en un club histórico como el Córdoba", por lo que ha asegurado que "no era la primera, era la primerísima opción, porque que te llame el Córdoba no es cualquier club y estoy encantado".

Moreno se ha mostrado "agradecido al míster porque fue el que me hizo debutar en el fútbol profesional" y del que "he aprendido muchas cosas y espero seguir aprendiéndolas".

Moreno, a ganarse un puesto

Para los que aún le conocen poco, Ángel Moreno se ha definido como "un defensa central, toda mi vida he jugado ahí aunque el año pasado jugué también en el lateral derecho" y ha señalado de sus características que intenta siempre "jugar con intensidad, físicamente estar lo mejor posible e intentar dar salida de balón".

El jugador, cedido por el Albacete sin opción de compra, sabe que tendrá competencia por jugar en la zaga blanquiverde, aunque ha apuntado que llega para "ganarme el puesto e intentar hacerlo lo mejor posible para ponérselo difícil al míster", aunque sabe que "no será fácil porque la exigencia en este club es máxima".