Aunque han tardado en tener su puesta de largo oficial, Manu Farrando y Berto Espeso ya lucen orgullosos los colores del Córdoba. Ambos futbolistas han vivido su presentación como blanquiverdes acompañados por el director deportivo de la entidad, un Juanito que, además de analizar lo que queda por llegar al equipo, alabó el nivel de ambos y reiteró la confianza que el club ha puesto en ellos como refuerzos de nivel para completar un equipo competitivo

Manu Farrando, que ya ha dejado ver su capacidad para ordenar al equipo desde la defensa, reconoció que el fichaje por el CCF representa para él "una oportunidad muy grande", por llegar a un club "con un proyecto tan ambicioso y ganador". "Todos buscamos eso, un proyecto con exigencia. Buscar grandes cosas es lo que personalmente quiero y por eso estoy acá", añadió el zaguero balear con ascendencia argentina.

Sobre su aterrizaje en el vestuario, dejó ver que fue muy bueno. "La bienvenida fue espectacular, ya me habían dicho que el vestuario era muy sano y nada más llegar lo vi. La mezcla de veteranía y gente joven va muy bien y me hicieron sentir uno más desde la llegada", aseguró Farrando, que se sumó a la ambición mostrada desde el club: "Las primeras conversaciones con el club fueron esas, las de ser primeros. No hay que esconder el objetivo. Bendita esa presión de luchar por estar lo más arriba posible".

Esa ambición la comparte el joven Berto Espeso, que aseguró que "la obligación del ascenso es clara, no hay otro objetivo", por lo que espera aportar su granito de arena en competencia con Jesús Álvaro por un puesto en el carril izquierdo del equipo blanquiverde.

Sobre su competencia con el canario, desveló que está siendo muy positiva: "Con Jesús Álvaro me llevo muy bien, al igual que con todos. Me han recibido de la mejor manera. Yo tengo que ponerle las cosas difíciles a Jesús y él a mí, eso será bueno para las dos", apuntó el joven asturiano.

Espeso afronta en Córdoba su primera experiencia fuera de casa, algo que de momento lleva con positividad. "No te voy a negar que tenía miedo de que llegara el día de tener que abandonar la que ha sido mi casa, pero para mí ha sido un cambio para mejor, salir de casa y llegar al Córdoba, donde me encuentro tranquilo y a gusto. Me encuentro genial tanto en el equipo, como en la ciudad y con la gente", apuntó el asturiano.