Con su habitual serenidad y dando toda una lección de cómo se toma la vida ante las adversidades, Enrique Martín ha comparecido en la previa del duelo el Córdoba CF y el Real Murcia para hablar largo y tendido sobre ese partido, pero también sobre las dificultades vividas por la entidad en el cierre del mercado de fichajes y sobre su opinión de la plantilla que tendrá que gestionar para intentar alcanzar el objetivo del ascenso a Segunda División.

El técnico navarro no ha podido esconder su alivio tras agotarse el plazo en el mercado de fichajes. “Estoy contento de que se haya cerrado ya la historia esta. Espero y deseo que otro año lo cierren antes de la primera jornada, porque es la leche. No me parece lógico. Creo que todo el mundo del fútbol opinamos que hay que cerrar el grifo 48 horas de empezar la competición”, apuntó Martín.

El técnico blanquiverde dijo estar “muy contento con la plantilla que hemos formado”, aunque reconoció que “sabéis tan bien como yo que en este partido que ha jugado el Córdoba a nivel de fichas o de despachos, ha competido y ha conseguido lo que ha conseguido”. Con eso, Martín se da “por satisfecho, porque no vale la pena darle una vuelta más a lo que podía haber sido. El pasado no sirve para nada. El presente es lo que tenemos y tenemos una plantilla fenomenal, con un grupo que está compitiendo”.

A partir de ahora habrá que demostrar en el césped la capacidad de cada uno pero Enrique Martín es optimista. “Yo creo que el Córdoba es un equipo como otros cuyos objetivos son claros. A la hora de los partidos hay que competir a tope. En ninguna categoría se gana fácil. Podemos tener una plantilla competitiva como la tiene el Murcia, el UCAM, el Badajoz o el Linense. Hay equipos con potencial interesante. Yo estoy contento porque, cuanto menos, vamos a ir a la pelea con armas tan importantes como las de los demás equipos. ¿Más? No tengo ni idea, pero menos ya te digo yo que no”, ha analizado el preparador cordobesista.

A su juicio, el Córdoba CF cuenta con “una plantilla muy polivalente” y lo ha ejemplificado con nombres propios: “Fidel empezó en la zona defensiva pero ha jugado y podemos verle en el centro del campo. Tenemos dos laterales derechos que pueden jugar en defensa de tres o defensa de cuatro. En la izquierda tienes a Jesús Álvaro y si quieres jugar con cuatro puedes poner a Víctor Ruiz que es lateral izquierdo e incluso puede jugar de carril. Los mediocentros, sea cual sea el sistema, tenemos a José Antonio o Xavi. Más adelante tenemos a Sebas, Sebas Castro, Imanol, De las Cuevas, Javi… arriba tenemos a Gabriel, Juanto, Zelu”. “Con el equipo se puede hacer el dibujo que quieras y cualquier dibujo es fiable. Lo más importante es que la plantilla es súper competitiva y además hay jugadores con mucho talento para la categoría y a lo largo del año lo vamos a ir viendo”, añadió el navarro.

Ajeno a las polémicas institucionales Al técnico blanquiverde se le cuestionó también por esa aparición del abogado del club, Enrique Rodríguez Zarza, que ha vuelto a sacudir el entorno de la entidad. "Eso entra dentro de la carpeta de aceptación. Yo he venido a lo que he venido. Acepto dónde voy, qué hay, qué exigencia hay… A partir de ahí a uno le cuentan o lee, pero es que no tengo nada que opinar", ha comentado Martín. "Yo estoy en el Córdoba desde el 15 de julio y no voy a juzgar lo de fuera. Sólo puedo juzgar desde que estoy aquí y estoy súper encantado. Todo está OK en lo que a mí me corresponde", ha apostillado.

Lo que no ha obviado el técnico son las dificultades que también reconoció Alfonso Serrano para acudir al mercado. “Alfonso, de cara al exterior, a la hora de captar jugadores quieres futbolistas de cierto nivel y hay gente que no quiere ir a Segunda B a pesar de tener buenas propuestas. Y luego lo que hay alrededor del club, de cara al exterior, el que no conoce si le llegan ciertas noticias… Desde fuera pueden preguntarse qué pasa, pero no pasa nada, yo estoy encantado”, ha apuntado el de Campañas, que aún así acepta que “hay jugadores que han optado por otras situaciones y probablemente el Córdoba ha podido tener un hándicap a la hora de incorporar a ciertos jugadores”.

Con todo, sí quiso dejar claro que “a mí el Córdoba me parece un equipo muy interesante. Cuando me lo propusieron vine convencido” y dejó una interesante reflexión al afirmar que “los grandes éxitos están detrás de grandes incertidumbres”.

Un Murcia "con jugadores interesantes"

Más allá del cierre del mercado, Enrique Martín ha hablado también del Real Murcia, el rival este sábado del Córdoba CF. “Es un buen equipo, por lo que he podido ver, que me dice lo que es la categoría. Cualquier equipo te puede complicar y tú a cualquier equipo le puedes complicar. Tienen jugadores rápidos, son intensos y trabajan bien. Yo creo que es la radiografía del 100% de los equipos. Hoy en día no es como antes, que unos equipos trabajaban, otros entrenaban dos días a la semana…, ahora todo el mundo entrena todos los días, todo es profesional. Y el Murcia tiene jugadores interesantes”, ha asegurado.

Al margen del rival, Martín sí ha dejado claro que “jugamos en casa y para mí aquí se juega el campeonato. Con el apoyo de nuestra gente tenemos que sacar los partidos adelante. Tenemos claro que vamos a competir a tope porque eso nos va a acercar a la victoria”.