Uno de los hombres que más motivos tienen para lamentar el parón del fútbol en el Córdoba CF es sin duda Iván Navarro. El joven sevillano se había asentado en el primer equipo, ganando poco a poco minutos y entrando incluso en el equipo titular en un par de citas, por lo que tenía la oportunidad con la llegada de Juan Sabas de consolidarse ya como un fijo en los planes del conjunto cordobesista.

Sin embargo, la crisis del coronavirus cortó de raíz su progresión desde que llegara el pasado mes de enero al filial blanquiverde, del que rápidamente ascendió para hacerse fuerte en el primer equipo. Ahora, confinado en casa y a la espera de una pronta solución a esta crisis, el extremo se muestra resignado ante la situación. "Lo llevo lo mejor que puedo, intento que pasen las horas rápido, haciendo el trabajo que el cuerpo técnico nos manda todas las semanas, viendo series o jugando a la videoconsola", cuenta el futbolista, que reconoce que "después de un mes te agobias un poco, pero hemos llegado a una situación en la que da igual el tiempo, solo queremos que esto acabe".

En el plano físico, Navarro asegura que se ve "bien", pero es claro al reconocer que "te mentiría si te dijera que estoy al 100% porque es imposible; el trabajo que nos mandan es excelente pero no es lo mismo eso a entrenar específicamente a lo que nos dedicamos, que es el fútbol. Es complicado estar al 100%, aunque mantengamos la forma física".

El habilidoso jugador de banda no escondió lo inoportuno del parón para su progresión. "Había jugado titular contra el Cádiz B y el Cartagena y me sentía muy cómodo. Es una pena, es cierto, pero en el momento en que la salud está en peligro todo eso pasa a un segundo plano. La salud es lo primero y ahora mismo no hay que pensar en otra cosa", valoró al respecto.

Desde su encierro, Navarro se mostró igualmente claro al expresar su idea sobre cómo debe terminar la temporada. "Creo que lo justo es que se acabe lo que se ha empezado. Lo primero es que esto pase, y cuando se decida que podemos volver a jugar, queremos terminar esta liga, que sería lo más justo para nosotros y para todos los equipos", apuntó.

La adaptación a Sabas

Un regreso que al Córdoba le exigirá aún más, al tener que adaptarse rápidamente a lo que pida el nuevo entrenador, un Juan Sabas que apenas ha podido entrenar en tres sesiones con su plantilla. "Cuando volvamos, estaremos todos los jugadores de todos los equipos con unas ganas tremendas de volver a sentir lo que es el fútbol. Ni siquiera en las vacaciones de verano pasamos tanto tiempo sin jugar. Con la ilusión que tendremos todos, creo que captaremos lo que el míster quiera lo más rápido posible", aseguró Iván Navarro, que valora además que "el equipo se adapta fácil a muchas circunstancias y si a eso le añades las ganas, será más fácil todavía".

El joven futbolista blanquiverde se acordó además de la afición, de la que espera que "pueda volver a disfrutar del fútbol lo más rápido posible de la forma que lo hacía antes". El sevillano quiso además mandarles "mucho ánimo y en el caso de que alguien haya perdido a un ser querido, mandarle toda mi fuerza, y darle también las gracias por ser responsables y cuidar de ellos mismos y de su gente. En cuanto pase esto, podrán disfrutar del Córdoba y El Arcángel".