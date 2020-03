Tras el segundo fin se semana de paralización en la competición, los jugadores del Córdoba CF siguen con el aislamiento en sus casas, entrenando como buenamente pueden y sin perder de vista las novedades respecto a la crisis del coronavirus. La inactividad empieza a pasar a factura y los profesionales no esconden las ganas que tienen ya de poder volver a la normalidad.

En esa línea se expresó Carlos Valverde, que reconoció que "si esto se va a un mes vamos a perder la forma, aunque entrenes en casa", ya que "los que vivimos en un piso pequeño no tenemos mucho espacio para entrenar, pero nos adaptamos como podemos".

Valverde fue claro al expresar su opinión sobre la forma en la que tendría que regresar la competición. "No es algo que podamos decidir nosotros, pero está claro que lo que se empieza ha de terminar y para ser justo debería ser con las mismas normas", apuntó el utrerano, que también indicó sobre la posibilidad de tener que jugar sin público que "el fútbol sin gente no tiene sentido, pero en la situación en la que estamos no somos nosotros los que decidiremos eso, así que acataremos la decisión que nos impongan".

En lo personal, Carlos Valverde pasa estos días de aislamiento con su esposa y su hija en casa y no escondió que "el deporte pasa ahora a un segundo plano", porque "es muy triste, nadie se esperaba vivir una situación así en estos tiempos; era algo impensable, pero lo que toca es ser responsables y quedarnos en casa para parar el virus lo antes posible".

Con la mente aún puesta en el fútbol, y rememorando los dos tropiezos con los que su equipo se marchó al parón, Valverde reconoció que "las derrotas siempre duelen y rompen los esquemas", sin olvidar que "el partido del Algeciras es el que no entraba en nuestros planes, pero esto es fútbol y son cosas que pueden pasar".

Ahora, con un cambio de entrenador mediante, el sevillano cree que "todos tenemos las mismas posibilidades de jugar y el míster conoce bien a la plantilla", por lo que en cuanto puedan regresar a la normalidad intentarán "corregir los errores y seguir con las cosas buenas que estábamos haciendo, que eran muchas".

Sobre la figura de Sabas, al que conoce bien de su etapa en el Extremadura, apuntó que es "un hombre muy motivador y trabajador, si esto cambia y podemos volver pronto, nos van a salir bien las cosas". Y es como él mismo indicó "vino el míster y solo pudimos hacer un par de entrenamientos con él", por lo que teme que "en ese sentido sí vayamos en desventaja, pero es lógico no tocar las cosas que hacemos bien y tratar de corregir los errores para recuperar la buena dinámica".

Las diez jornadas finales

Si el Córdoba CF puede volver a competir pronto, le tocará afrontar diez jornadas finales que Valverde considera "difíciles, porque todos los equipos se juegan algo y se complica mucho el ganar, pero nosotros las afrontaremos con fuerza, siendo positivos". Todo ello pese a que "es difícil pensar en fútbol ahora mismo pero se echa mucho de menos".

Por último, el jugador quiso tener un mensaje de ánimo para la afición: "Espero que estén bien, que sean responsables y que ojalá pronto vuelvan a su casa, a su templo, para disfrutar del equipo y de su ciudad, de todo lo que hacíamos con normalidad. Ojalá todo se solucione lo antes posible".