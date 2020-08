A punto de culminar la primera semana de la pretemporada, a la que le falta la sesión de este sábado, la plantilla del Córdoba CF ya está metida en la rutina de "sentir el césped, el balón y los entrenamientos" que tanto había echado de menos durante los meses del estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Por delante, casi dos meses de preparación para llegar lo mejor posible al inicio liguero, fijado inicialmente para finales de septiembre.

"Después de tantísimo tiempo, hay mucha intensidad; son las ganas que teníamos todos de volver", ha apuntado Carlos Valverde este viernes, valorando el trabajo del cuerpo técnico para programar "muy buenos los entrenamientos", en los que "habrá que ir progresivamente porque la pretemporada es larga". Una labor en la que la parte principal corresponde a Juan Sabas, incorporado ya al grupo tras dos días ausente por "un falso positivo, pero ya ha dado negativo".

El utrerano ha insistido en que "se está haciendo un trabajo muy bueno, metiendo cargas progresivas para que haya las menos molestias y lesiones que suele haber en estas primeras semanas y en la pretemporada" y ha realzado el papel de los jóvenes que por el momento están completando las sesiones a la espera de que llegue el grueso de los fichajes: "Los chicos están muy bien; entrenar fuerte, meter pierna fuerte, ganas e intentar agradar al míster, sobre todo los que no lo conozcan tanto".

Tras valorar lo realizado en estos primeros días del verano, Carlos Valverde ha tenido que torear con otros temas más alejados del balón y que tienen como invitado el maldito virus que ya dio al traste con el pasado ejercicio y mantiene entre la incertidumbre el futuro a corto y medio plazo. "Esto va a seguir con nosotros mucho tiempo y hay que acostumbrarse. El club está poniendo muy fácil todo y hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad, ir poco a poco y respetar todo lo que nos dicen", ha señalado el extremo, que confía en que haya posibilidad de jugar amistosos "tomando las medidas de higiene que haya que tomar, habiendo partidos como hay ahora".

"Vengo del Extremadura y allí jugaron la fase final -el play off de ascenso a Segunda B- con público. No depende de mí. Cada comunidad, manteniendo las distancias y nosotros que tenemos un campo grande, no creo que haya inconveniente, pero lo que decidan, habrá que acatarlo", ha continuado Valverde, en alusión a la posibilidad de que el fútbol vuelva sin aficionados en las gradas: "Con el tiempo se irá liberando la cosa y supongo que normalizando, e irá entrando gente poco a poco. Si entran en otros espectáculos, tendrán que entrar en el fútbol también".

Por último, Carlos Valverde no ha querido profundizar sobre la problemática del Córdoba y su inscripción en la Real Federación Española de Fútbol, dejando claro que el papel de la plantilla es otro muy diferente: "Lo que nos hace falta es meternos en eso... Está el club trabajando con sus abogados o los que los departamentos que lo lleven y esperemos que salga todo bien".