Una de las voces autorizadas del vestuario del Córdoba CF, Bernardo Cruz, pasó por sala de prensa tras la derrota de su equipo ante el Sevilla Atlético y quiso defender a sus compañeros, negando que el equipo hubiera dado una imagen mala pese al serio traspiés.

"Es un partido para analizar y para sacar los aspectos que toca mejorar. En caliente siempre se sacan conclusiones muy efectivas, pero es cierto que analizando un poco por encima el partido, les hemos dado a través de las pérdidas más de lo normal y los hemos metido en el partido nosotros mismos", valoró el central cordobés.

Con todo, cuestionado por la imagen del equipo, Bernardo defendió la actitud de sus compañeros. "Para mí no ha sido una imagen mala, no he visto dejadez ni un equipo paseándose por el campo. Se puede estar más o menos acertado pero al grupo no se le puede achacar falta de actitud, compromiso y honradez a un escudo. Este grupo sabe lo que representa y la imagen no creo que haya sido mala, en absoluto", aseguró uno de los capitanes blanquiverdes.

El cordobés asume que "todo lo que no sea sumar no es bueno, está claro". "Somos realistas y sabemos que en casa tenemos que hacernos fuertes y contar los partidos por victorias. Veníamos con el mal sabor de boca del empate en Granada en el último instante y hoy no hemos podido dar la vuelta a ese sinsabor, pero esto es fútbol, nadie dijo que fuese fácil y seguro que nos va a servir para seguir creciendo y mejorando como grupo", reflexionó un Bernardo que también reconoció que "a nivel individual siempre podemos dar todos más".

El defensa justificó el mal partido en defensa de los suyos en esas concesiones iniciales, que generaron ciertas dudas atrás. "Cuando le concedes al rival y te generan ocasiones, es normal que haya dudas. Pero ni cuando dejamos la portería a cero somos los mejores ni ahora somos la peor defensa de la categoría. Lo que tenemos que intentar es de mantener un equilibrio como grupo y en lo individual", indicó Bernardo.