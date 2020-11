El Córdoba CF tendrá tres bajas seguras en Linares tras la expulsión de Carlos Valverde

El Córdoba CF tendrá tres bajas seguras el próximo domingo en su visita al Linares Deportivo (Linarejos, 17:00). Carlos Valverde fue expulsado una vez finalizado el choque ante el Sevilla Atlético (1-2), por lo que será castigado al menos con un partido de sanción. De esta manera, el extremo utrerano se une a Julio Iglesias y Miguel de las Cuevas, lesionados ambos, en el capítulo de ausencias del conjunto blanquiverde.

Carlos Valverde, que ingresó en el terreno de juego en el descanso para relevar a Samu Delgado, vio la primera cartulina amarilla en el minuto 75 por "derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón". Y terminó expulsado por "protestar, de forma ostensible, una decisión de orden técnico, una vez finalizado el partido y encontrándonos aún en el terreno de juego", según recoge el acta del colegiado extremeño Jayro Muñoz García.

El árbitro no tuvo una actuación muy acertada en El Arcángel, siendo muy protestado por ambos equipos. No en vano, además de amonestar a los futbolistas Samu Delgado, Álex Robles, Djetei, Nacho Quintana, Pedro Ortiz y Adrián González (la cartulina al portero nervionense no viene en el acta), también mostró la cartulina amarilla a Juan Sabas y la roja al preparador físico del filial por "protestar, de forma ostensible, una decisión de orden táctico", con el agravante del visitante de hacerlo "a voces, levantando los brazos".

La baja de Valverde, que venía opositando para tener un sitio en el once titular, supone un problema más para el Córdoba al margen de la pérdida de los tres puntos ante el filial hispalense, que han dejado al equipo en una situación muy delicada. El cuadro cordobesista acumula tres jornadas sin ganar, con un balance de dos puntos de nueve posibles, y terminará la jornada 5 en el tercer puesto del Subgrupo IV-B de Segunda División B. Ahora mismo es segundo con ocho puntos, a tres del líder, el UCAM Murcia, pero sea cual sea el resultado del partido El Ejido-Recreativo Granada de esta tarde, perderá una posición en la tabla.