Germán Crespo: "Teníamos que haber sentenciado antes"

Germán Crespo mostró su satisfacción por una nueva victoria de su equipo, esta vez ante un Antequera amenazante que puso las cosas muy complicadas a los blanquiverdes. El técnico lamentó que su equipo sufrió más de lo debido, pero alabó el esfuerzo de sus jugadores en otro partido con contratiempos importantes en el aspecto físico.

"El equipo ha salido buscando la contundencia de partidos anteriores, aunque nos ha faltado adelantarnos pronto, lo que nos hubiera facilitado el trabajo. Al final, las lesiones te trastocan el planteamiento y hemos tenido que jugar con José Ruiz a pierna cambiada. Pero ya sabíamos que venía un equipo que está arriba por méritos propios, al que no le han regalado nada", comentó el técnico en su primera impresión del partido.

Crespo añadió que en la segunda parte les faltó control de balón, para haber matado el choque antes. "En la segunda parte, sabíamos que nos tenía que durar el balón e intentar buscar superioridad por banda, pero ellos tenían jugadores rápidos en el lateral y el extremo y han hecho bien las ayudas. Pero por ocasiones, teníamos que haber sentenciado antes el partido. Al quedarse ellos con uno menos, ha sido más fácil, pero nos ha costado circular con velocidad el balón", explicó el preparador granadino.

Con todo, el nazarí no olvidó los condicionantes sobrevenidos en forma de lesión en la primera media hora. "Ha habido un cómputo de cosas en el campo, que al final tienes que hacer cambios, adaptar a jugadores a pierna cambiada, y al final el equipo lo nota. Habíamos salido bien al campo, pese a tener enfrente a un rival que hemos conseguido que no tuviera su estilo de juego, que es parecido al nuestro. Han hecho sobre todo juego directo. El partido se iba a decidir en cualquier detalle y el adelantarnos nos ha hecho estar más tranquilos en la segunda parte", añadió en su lectura del choque Germán Crespo.

Al técnico se le cuestionó también por el cambio de sistema que planteó, pasando a jugar por primera vez en la temporada con dos puntas natos. "Eso te da unas cosas y te quita otras. En los centros laterales intentábamos buscarlos porque sabíamos que podíamos hacerles daño. Habíamos trabajado para eso, para atacar con dos referencias. Pero eso te quita que a la hora de no tener el balón, los mediocentros tienen que hacer un trabajo importante en la presión tras pérdida. Eso es lo que tiene cambiar el sistema", valoró el granadino.

Los cambios en la segunda parte terminaron de matar el partido y Crespo se felicitó por las alternativas que siempre surgen desde el banquillo. "El equipo impone un ritmo muy alto y en los últimos 20 minutos siempre se crean espacios. La gente que sale del banquillo es rápida, a la contra va bien y eso es lo bueno del equipo, que se adapta a todas las circunstancias", alabó el preparador cordobesista.

Haciendo balance tras una nueva victoria, Germán Crespo destacó que el ritmo de puntuación es altísimo: "Solo hemos disputado siete partidos y ya tenemos un número importante de puntos. Tenemos que aprovechar la dinámica ganadora, estamos teniendo mala suerte con las lesiones, pero lo importante es que a pesar eso, estamos sacando los resultados y sumando de tres en tres".

En el capítulo de individualidades, Crespo alabó a Christian Delgado. "Si está en dinámica del primer equipo y lo puso de titular en Torremolinos, es por algo. Es un jugador que no se esconde y no le pesa tener el balón, también tiene esa pizca de agresividad cuando es necesaria. Es un jugador que sigue en dinámica de primer equipo y se lo está ganando", afirmó.

Por último, cuestionado por las lesiones de Meléndez y Álex Bernal, el técnico no fue nada optimista. "Habrá que esperar a las pruebas cuando pasen 48 horas, pero es verdad que las dos lesiones pintan mal. Meléndez parece la misma lesión de rodilla, ha sentido un crujido y no puede apoyar la pierna. Álex Bernal, en un balón dividido, ha estirado la pierna y no puede caminar bien, por lo que parece que tiene algo", lamentó el granadino.