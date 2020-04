Uno de esos jugadores para los que el cambio de entrenador en el Córdoba CF podía suponer un revulsivo es Antonio Moyano. El canterano, natural de Montilla, sigue a caballo entre el primer equipo y el filial, aunque al principio de la temporada tuvo mucho más protagonismo en Segunda División B, para luego ir de forma paulatina perdiéndolo durante la etapa de Raúl Agné en el club.

Ahora, el joven centrocampista tiene una nueva oportunidad para convencer a Juan Sabas de que puede aportar al primer equipo, algo por lo que reconoce que está "ilusionado", al margen de que "todos los días voy a entrenar con la misma ilusión, esté el entrenador que esté yo intento dar lo mejor de mí y estoy deseando de tener una nueva oportunidad para aprovecharla". Con todo, no esconde que "el cambio de entrenador implica siempre un plus de concentración, porque todos queremos ganarnos un sitio y tenemos que poner el 100% para adaptarnos a las nuevas metodologías".

Pero para que esa oportunidad se pueda materializar, habrá que esperar a la reanudación de las competiciones. Mientras tanto, Moyano se ejercita en casa, como el resto de sus compañeros. "Me encuentro bien, en forma. Somos profesionales y nos cuidamos también en casa, haciendo una serie de ejercicios para tener la mejor forma posible", cuenta el montillano.

Sobre el futuro a corto plazo del fútbol, Moyano expresó su opinión y apuntó que "la competición se tiene que reanudar siempre que no sea un problema para nuestra salud y la de los aficionados", aunque es obvio que los jugadores blanquiverdes quieren que "se reanude, porque el objetivo que tenemos es muy bonito".

Un objetivo que pasa por el ascenso, algo que el de Montilla sigue viendo factible. "Es difícil porque el grupo es muy competitivo, pero no tengo ninguna duda de que entraremos en play off. Confío mucho en mis compañeros, hay un grupo fantástico, buenos jugadores y gente con ganas de trabajar. Estoy seguro no solo de que entraremos en play off, sino de que el año que viene podremos disfrutar del Córdoba otra vez en Segunda División", aseguró el centrocampista.

Un ojo puesto en el filial

Antonio no deja de lado al filial, equipo al que ha ayudado bastante en los últimos meses de competición para intentar evitar el descenso de Tercera División. El montillano cree que les penalizó en exceso "la primera vuelta, en la que nos dejamos muchos puntos en el camino, pero no tenemos tiempo para lamentarnos, es momento de apretar los dientes y revertir la situación".

El joven jugador blanquiverde mandó también un mensaje de "ánimo" a la afición blanquiverde, deseando que "lleven esto de la mejor forma posible y que sean respetuosos y sigan las indicaciones de las autoridades". Además, quiso "transmitirles tranquilidad, que sepan que nos estamos cuidando en casa y siendo profesionales y que juntos esperamos poder disfrutar del ascenso en Las Tendillas".