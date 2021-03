Cualquiera que viera a Alberto del Moral asumir la responsabilidad de tirar el penalti del que dispuso el Córdoba CF ante El Ejido podría pensar que es uno de los veteranos y pesos pesados del equipo. Pero la realidad muestra todo lo contrario, el manchego es el más joven del plantel, lo que no fue obstáculo para que mostrara su determinación en el momento caliente del choque.

Con la misma calma con la que batió a Wilfred, el centrocampista blanquiverde explicó la jugada tras el partido y ese rol suyo de primer lanzador en un momento tan tenso. "En los entrenamientos de los sábados nos quedamos unos cuantos futbolistas tirando penaltis y me tocaba a mí ser el primero en caso de que hubiese uno, así que lo he afrontado con tranquilidad y personalidad", apuntó Alberto del Moral, que aún así reconoció que no es un habitual en los lanzamientos desde los 11 metros: "Llevaba mucho tiempo sin tirar un penalti, sinceramente, pero cuando te pones delante del portero tienes que tener claro dónde vas a lanzar, y así ha sido".

Pese a convertirse en el protagonista de la victoria de su equipo en tierras almerienses, Del Moral hizo autocrítica: "No ha sido mi mejor partido de la temporada, pero hemos sabido sufrir y el objetivo era llevarnos los tres puntos, que así ha sido".

El joven futbolista reconoció que la presión pesa y eso agarrotó por momentos a su equipo. "Es verdad que la situación que tenemos nos perjudica, pero somos profesionales e intentamos que no nos afecte. El objetivo eran los tres puntos y se han logrado", remarcó el manchego.

De cara a la última jornada de la primera fase, a la que el Córdoba llega con opciones de meterse entre los tres primeros pero sin depender de sí mismo, Del Moral optó por ser prudente y centrar los esfuerzos en ganar en El Arcángel al Betis Deportivo. "Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ganar los tres puntos, y luego habrá que mirar lo que hacen el resto de los rivales. Si no se consigue, pues tendremos que seguir en la segunda fase, pero sobre todo ahora ir a ganar que es el principal objetivo", apuntó.