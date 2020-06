Toda campaña de abonados que se precie suele ir acompañada del reclamo de los fichajes para llamar la atención y atraer a los indecisos de última hora. De cara a esta próxima temporada, sin embargo, los tiempos cambian debido al coronavirus y el Córdoba CF no es ajeno a esa variación en las fechas, por lo que la captación de socios arrancará sin grandes nombres más allá de los que ya tiene el cuadro blanquiverde.

En parte, esa demora en las nuevas incorporaciones deja entrever que el conjunto cordobesista trabaja en hacerse con jugadores de nivel elevado, que aún tienen competición por delante porque o bien son de categoría superior o bien jugarán a finales de julio las eliminatorias de ascenso a Segunda. Así lo ha corroborado Javier González Calvo, el consejero delegado del club cordobesista, que ha reconocido que habrá que tener paciencia pero ha dejado claro que los fichajes serán "gente de primer nivel". "Tenemos que ser muy cautos de momento. Llevamos un trabajo de varios meses sin parar. Sabemos el trabajo que está haciendo la dirección deportiva. Los fichajes son gente de primer nivel. No podemos atacar aún a muchos porque están compitiendo, pero creo que tendremos equipos muy importantes, no solo en el primero, también en el filial y el equipo femenino", ha explicado el CEO cordobesista.

Una gestión que sí está prácticamente cerrada y que cobrará oficialidad antes es la renovación de Iván Navarro, de la que González Calvo ha explicado que si tarda en anunciarse es porque el club trabaja ahora "bajo presupuesto cerrado" y toda vez que los presupuestos están por cerrar, "una vez se cierren se publicará todo lo que se tenga que publicar".

La Ciudad Deportiva sigue en proceso de mejora Al margen de la inversión en los diferentes equipos de la entidad, el Córdoba tiene también reservadas partidas económicas importantes para sus instalaciones. En la Ciudad Deportiva, los trabajos de rehabilitación llevan meses ejecutándose, con el lógico parón durante el confinamiento. Aún así, el club sigue mejorando esa instalación, a la espera de impulsar el proyecto de su nueva y propia Ciudad Deportiva. A todo ello hay que sumar los equipamientos en los que el club ya trabaja. "No sé si llegaremos a principios de temporada, pero ya hay presupuesto para poner casetas (que serán cinco, cuatro para jugadores y una para árbitros), para que haya agua caliente para cambiarse y ducharse", ha desvelado Javier González Calvo. Esos vestuarios nuevos serán portátiles, pues por la ordenación urbanística del terreno, el Córdoba no tiene posibilidad de construir allí ninguna estructura fija. Con todo, la intención es que los jugadores de la cantera noten un salto de calidad importante: "Haremos las mejores que sean necesarias para que la gente esté cómoda y quiera jugar aquí".

Ese presupuesto global del Córdoba estará de nuevo por encima de los ocho millones de euros, según cálculos de la propia entidad, que estima en 8,2 el gasto para la temporada recién finalizada. Unos números que obligan sí o sí a que el objetivo sea el ascenso del primer equipo, por lo que si no llegara ese éxito el curso sería "un fracaso para el consejo", como ha reconocido sin medias tintas el propio consejero delegado.

Pese a ello, González Calvo ha sido muy claro y ha mandado un mensaje para aquellos jóvenes y sus representantes que están exigiendo al club cantidades desorbitadas para seguir en la entidad. "Desde que se publica que vamos a tener nueve millones de euros de presupuesto, que no es así… porque vamos a rondar lo del año pasado pero reduciendo el primer equipo, nos encontramos con exigencias. Aquí lo que queremos es gente implicada para un proyecto serio y de futuro. Nos duele que gente de aquí, que ha estado jugando sin recursos, ahora que venimos a darle tranquilidad, cariño y mejores instalaciones, nos vengan pidiendo el oro y el moro porque tenemos mucho presupuesto", ha lamentado, para asegurar que no lo van a permitir porque "el que venga por dinero y no quiera jugar en el Córdoba, se tendrá que marchar".