Mohammed Djetei lo tiene claro. El duelo del próximo domingo que enfrenta al Córdoba CF con el Ejido 2012 es "uno de los partidos más importantes del año" para el central blanquiverde, que razonó su opinión en base a la importancia de terminar el 2020 de la mejor manera posible y cerca de la primera posición.

"Tenemos que clasificarnos bien, ganar para llegar bien colocados al parón y llegar bien al final del año", añadió el central, que está siendo un fijo en el equipo desde que arrancó la temporada, habiendo disputado todos los minutos de los siete partidos jugados hasta el momento.

El central camerunés valoró además su inminente renovación por el club, que como ya adelantó el Día está solo a falta de la firma. "Es un orgullo para mí estar en un club como el Córdoba. La directiva me ha dado su confianza y eso me gusta. Aquí estoy contento, el proyecto me gusta y estoy dispuesto a seguir", comentó el zaguero.

Tímido y hombre de pocas palabras, al central se le preguntó también por su relación con Bernardo, con el que forma un gran dúo en el centro de la zaga del equipo. "Con Bernardo tengo una buena relación. Él me habla mucho en el campo en las vigilancias. Formamos una buena pareja, nos ayudamos mucho", comentó Djetei. Ambos futbolistas han disputado todos los minutos de competición hasta la fecha. De hecho, han sido los dos únicos en hacerlo.

Con la llegada de Alfaro, Djetei ha mantenido la confianza del técnico y por eso se le preguntó por sus sensaciones en esta nueva etapa. "El primer partido con el nuevo míster fue muy bien. Nos ha dicho que él quiere tener mucho la pelota y, cuando la perdamos, tenemos que ir a recuperarla para jugar. Estamos haciendo esto, entrenando cada día para que el domingo salga bien", indicó el camerunés.

También se refirió Djetei al cambio de dinámica conseguido con la victoria en Murcia. "Fue un partido difícil, por el campo que estaba muy duro, pero conseguimos la victoria que es lo más importante", apuntó el central, que reconoció que sufrieron para sumar los tres puntos: "Pero también aguantamos bien y es lo importante, tener la portería a cero, que es como debemos seguir".