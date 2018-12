¡Alerta amarilla! Seis jugadores apercibidos

Con mucho que torear fuera de los terrenos de juego y la necesidad de volver a ganar para poder entrar de lleno en la pelea por la permanencia, el resto de problemas deportivos quedan en un segundo plano. Pero no son precisamente pocos los hándicaps con los que tiene que luchar Curro Torres: falta de gol, fallos de concentración, lesiones... y la amenaza constante de las sanciones. Porque tras el paso por Reus, el Córdoba ha visto aumentada a seis jugadores su nómina de apercibidos, lo que supone una nueva alerta con la que tener que convivir en el corto y medio plazo.

Las Palmas presenta recurso por David García

Las Palmas ha presentado recurso por la segunda amarilla que vio David García en el derbi ante el Tenerife (1-1) y que le costó la expulsión. Tal y como advirtió el propio entrenador amarillo, Paco Herrera, a la conclusión del encuentro, el club insular tenía "muy claro" recurrir una cartulina que nunca debió ver el central. "Nos lo tienen que conceder, la situación es clara y diáfana, entiendo que alguien se pueda equivocar en el campo, pero no en reconocer que ha habido un error y que hay que corregirlo en ese sentido", sentenció el técnico, tras una jugada en la que el balón golpeó en la cabeza del capitán, no en el brazo. El objetivo no es otro que el jugador pueda estar presente el sábado en el choque ante el Córdoba (El Arcángel, 20:30).