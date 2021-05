Las cinco claves del futuro del Córdoba CF

Tras consumarse el pasado domingo el descenso a Segunda RFEF, el Córdoba CF debe afrontar un gran cambio para intentar volver lo antes posible al lugar que perdió hace ya unos años. Para ello, hay que ir paso a paso. De momento, la tranquilidad ha marcado toda esta semana. Silencio total en un club que está a la espera de tomar decisiones, que serán drásticas en muchos casos. La reunión con la propiedad, que sigue marcando sus tiempos, tendrá lugar, en principio, está próxima semana. Ahí se marcarán las cinco claves más básicas del futuro Córdoba.Con la continuidad de la propiedad dada por hecha, como ya reconoció Javier González Calvo en su última comparecencia –evitando así los rumores de una posible venta de los gestores de Bahréin–, el primer punto es el presupuesto de la próxima campaña, que se ajustará a la cuarta categoría del fútbol nacional, a la que regresó el club 36 años después. Todo un varapalo. Todo ello pese a que la cifra total del presupuesto se fue a los nueve millones de euros, de los que 3,8 correspondieron al primer equipo (plantilla, cuerpo técnico y desplazamientos).Con el equipo ya en el foso, los recortes económicos deben darse en busca de una mejor sostenibilidad. El club no puede permitirse sueldos estratosféricos y todo se debe mirar con más lupa. Eso sí, siempre será uno de los más elevados de la categoría. Una vez que se conozca ese presupuesto, tocará ver qué sucede con la dirección deportiva, que fue la gran apuesta de Infinity. Miguel Valenzuela, Juanito y David Ortega llegaron de la mano de Adrián Fernández, consejero del club, que los conocía de su etapa en el Real Betis.En su primer gran proyecto, la dirección deportiva ha fracasado, al consumarse el descenso a Segunda RFEF y no el ascenso a Segunda División, el gran objetivo de la entidad. Además, no atinaron con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de la temporada, la cual puso en su sitio el proyecto blanquiverde. Con este paso atrás, la dirección deportiva parece que tiene las horas contadas en el club cordobesista. De momento, ya han salido varios nombres a la palestra para ese puesto, aunque el club se mantiene a la espera.Del presupuesto y de lo que suceda con la dirección deportiva llegará el resto de claves: entrenador y plantilla para competir en Segunda RFEF. El club se mostró muy contento por la labor desarrollada por Germán Crespo, que ya expuso que se encuentra capacitado para liderar el proyecto. Sin embargo, esta decisión se consensuará con la dirección deportiva, por lo que podría haber un nuevo entrenador de cara al curso que viene. La idea que se desliza en las oficinas de El Arcángel es que este preparador debe ser motivacional, que tenga activa y convencida a la plantilla del reto que tiene por delante.En ese plantel, los cambios serán notables. Diez jugadores acaban contrato el próximo 30 de junio y doce están aún ligados a la entidad blanquiverde. En este segundo aspecto, será el turno para renegociar, ya sea con una salida, una venta o un contrato a la baja en algunos casos. Y es que pocos jugadores se pueden salvar tras la debacle de este ejercicio. Eso sí, sí habría una base entre los que se puedan quedar y los que puedan venir del filial. A ellos se deben sumar unos fichajes que sean acordes a la competición en la que estarán el próximo curso.La Segunda RFEF aún no tiene fecha de inicio porque la Federación Española sigue puliendo detalles de la misma. Ahí el Córdoba será uno de los favoritos a batir por equipos que lucharán con sus armas por darse la gran alegría de derrocar al grande. Y eso lo vivió ya el Córdoba hace 36 años. Ahora son otros tiempos pero habrá que arremangarse y sudar de lo lindo si el club quiere conseguir el objetivo de subir a la Primera RFEF, ya sea de forma directa o en el play off. Pero todo esto pasa por la reunión de la próxima semana, ahí se marcará el camino del futuro Córdoba.