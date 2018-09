Con las cartas en la mesa

El cierre del mercado, recibido como un regalo divino en el Córdoba para poder poner los cinco sentidos ya de una vez por todas en el balón y el verde, abre hoy de verdad la competición para los blanquiverdes. Ha sido su final del verano, aunque aún queden varias semanas de calores. Si bien es verdad que los tres últimos refuerzos están ausentes por distintos motivos, el uno de seis firmado en los dos primeros partidos en casa convierte el primer desplazamiento en una cita exigente, aunque sea sólo inicio de septiembre. Los fantasmas del pasado y las dudas transmitidas en El Arcángel, sobre todo en el aspecto defensivo, obligan a la escuadra de Sandoval y al propio técnico, que hoy estará en la grada por sanción, a mostrar una cara muy diferente en el Belmonte. Toca empezar a carburar, pues de lo contrario los miedos se harán notar desde tan pronto, y eso no es lo mejor para la salud ni de la entidad ni del cordobesismo.

Las movidas estivales, y no precisamente musicales, han convertido la temporada desde el arranque ya en una batalla. Lo bueno es que desde la medianoche del viernes ya se saben todos los soldados disponibles para pelear por los 50 puntos, y ya habrá tiempo de preguntarse si se puede aspirar a más o mejor dejarlo así. Porque lo primero es la supervivencia. Y en eso está todo el mundo de acuerdo, lo que ya es importante en torno a un club acostumbrado a navegar entre luchas intestinas.

En lo que hay más dudas, desde esta primera quincena de campeonato, es en la idoenidad del sistema, el estilo y los elegidos para llevar todo eso a escena. Apoyado en la inercia positiva de los meses finales de la campaña anterior, Sandoval prácticamente ha calcado el plan. Pero de momento nada está saliendo de la manera esperada. Y el problema, de raíz, quizás esté en que los mimbres no son los mismos y así es difícil hacer que el cesto se parezca al que antes lucía.

Es por eso que dando por sentado que habrá cambios en el once, dado que el equipo no ha rendido todo lo bien que cabría esperar en sus dos primeras citas, tampoco es de extrañar que haya alguna modificación táctica. Eso sí, el técnico madrileño considera que no es problema de jugar con tres o cuatro atrás tras lo visto en el encuentro ante el Oviedo, si bien la opción de pasar del 3-5-2 al 4-4-2 ante el Albacete está sobre la mesa. Está por ver qué decisión es la final.

Pero mucho más trascendental que el dibujo es cómo ejecutar el guión. Con el perfil de futbolistas que viene utilizando, el CCF tiene que ser un equipo que quiera al balón en el medio, para desde campo contrario poder buscar con claridad a sus puntas, más móviles que fijos ahora mismo. Pero si lo que se quiere es dejar hacer el adversario y correr, pues habrá que cambiar de protagonistas.

Y ya hay hombres que han pedido un sitio en la alineación, como el dominicano Quezada en el tramo final del anterior choque, sobre todo viendo cómo ha empezado el curso Javi Galán, o el italiano Piovaccari, si bien unas molestias de última hora podrían frenar su ingreso en el equipo. Claro está que si además el dibujo varía, el árbol se agitaría aún más...

Con todo, el principal hándicap está en el entramado defensivo y ahí la actitud, la concentración y la contundencia juegan un papel clave. Estaría de lujo que todo eso se dejara ver de golpe, sobre todo para arropar todo lo posible al debutante Carlos Abad, sin Stefanovic ni Pawel, el encargado de hacer olvidar al polaco desde ya. Y de momento, como único profesional en la plantilla. Hoy, por si fuera poco, estará acompañado en el banquillo por el joven Alberto González, que ya estuvo en el estreno y que la pasada jornada fue titular en el estreno del filial en Tercera Division.

Enfrente estará un Albacete remozado hasta el punto de que no se conforma sólo con escapar del peligro, sino que quiere mirar hacia arriba. Por ahora ha igualado ante dos súper favoritos como el Deportivo y Las Palmas; no ha perdido, pero tampoco ha ganado, por lo que hoy también estará exigido. Quizás eso sea bueno... o no.