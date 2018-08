Con carácter y posesión

El Oviedo, que quedó la pasada temporada fuera del play off por el gol average particular con el Numancia, parte esta campaña de nuevo con el objetivo de intentar recuperar la máxima categoría. Para ello, ha mantenido al técnico Juan Antonio Anquela y también un importante bloque del pasado ejercicio, aunque ha firmado a ocho nuevos jugadores, entre los que destacan Sergio Tejera, Javi Muñoz, Joselu o Ibra Baldé, para dar un salto de calidad que les ayude al menos a intentar el salto a Primera vía play off.

sin balón

Anquela ha querido dar un giro al juego del conjunto carbayón. Pretende tener mayor posesión de balón y lo ha dotado incluso de mayor capacidad ofensiva, aunque sin perder el sacrificio y el trabajo que siempre exige a sus equipos. Para ello, incluso ha virado en el sistema de juego y desde pretemporada viene dibujando un 4-3-3 con el que encaró el debut liguero.

En la portería ha comenzado confiando en Alfonso Herrero frente al veterano Champagne. Por delante sitúa una línea de cuatro en la que Johannesson por la derecha y Mossa por la izquierda se han adueñado de los laterales. Los dos tienen mucha presencia ofensiva, aunque sobre todo Mossa es poco sacrificado defensivamente. En el centro de la zaga, Carlos Hernández y Christian Fernández le ganaron la partida a Forlín, titular la pasada campaña, para formar el eje central de la zaga. Los tres poseen cualidades diferentes. Christian ofrece una gran intensidad; Carlos Hernández impone respeto por su envergadura y presencia; y Forlín, además de ser un seguro al cruce, organiza como nadie la defensa.

con balón

Trabajo en la recuperación, movilidad y toque son las consignas para una medular en forma de trivote que, ante la baja del lesionado Ramón Folch, forman Tejera, Javi Muñoz y Boateng. Los dos primeros tienen buen trato de balón y Boateng, mayor presencia física, pero todos ellos con claro perfil ofensivo. En ese aspecto destacan los pases en largo de Tejera, la movilidad de Boateng y el buen criterio de Javi Muñoz, con una buena visión de juego y enorme precisión en el pase. Arriba ha empezado jugando Toché, un nueve puro de referencia, con la alternativa de Ibrahima. En los costasos suelen jugar en la derecha Aarón Ñíguez, Bárcenas o Joselu -un ariete tirado a banda-, y Saúl Berjón en la izquierda. Son jugadores con desborde, velocidad y pegada.

lo mejor

Rápida adaptación de los nuevos.

lo peor

Falta de definición.