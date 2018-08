Un borrón aún a tiempo

El Córdoba cerró ayer su pretemporada con una derrota quizás inmerecida, pero que seguro servirá a los blanquiverdes para recordar que en el fútbol profesional los errores de bulto no están permitidos, porque pueden decantar partidos parejos como el que ayer disputaron el conjunto cordobesista y un Málaga que será uno de los gallitos de la temporada que arranca el próximo sábado en la Liga 1|2|3. Un tropezón de Jesús Valentín en la salida de balón, cuando el choque caminaba ya hacia un final tranquilo, le costó a Sandoval el primer borrón en su cuenta en esta pretemporada, aunque más allá de la anécdota del resultado el Córdoba demostró virtudes que ya se le conocían como la solidez defensiva y algunas carencias evidentes, como la falta de contundencia en la punta de ataque. En todo caso, los de Sandoval cumplieron con el cometido de acumular minutos en las piernas a una semana vista de la visita del Numancia y el preparador madrileño dejó también pistas de por dónde pueden ir los tiros en ese primer once inicial de la temporada.

Y es que por lo visto en estos tres amistosos y, todo hay que decirlo, por la poca variedad que ahora mismo tiene a su disposición el de Humanes en la plantilla, el equipo titular que salga a enfrentarse a los sorianos no debería distar mucho del que ayer midió sus fuerzas de inicio con el Málaga en el Marbella Football Center.

La línea de tres centrales -Quintanilla, Jesús Valentín y Aythami, los únicos que hay en plantilla- sigue mostrándose como la base de un equipo capaz de hacer daño por ambos costados y con una medular bastante competitiva y poblada. A falta de soluciones más solventes en ataque, Sandoval sigue confiando en Alfaro como hombre entre líneas y Jovanovic como esa punta de lanza que pueda sorprender por su velocidad, más que por su voracidad de cara a la portería rival. El serbio, precisamente, protagonizó su primer escarceo a los dos minutos de partido, ganando la espalda a la defensa del Málaga y batiendo a Andrés Prieto, aunque el tanto quedó anulado por fuera de juego. Ante un Málaga con mezcla de titulares y suplentes -por la noche los malacitanos jugaron en Granada-, el Córdoba se sintió cómodo con el paso de los minutos, en cuanto Álvaro Aguado empezó a conectar con los carrileros, especialmente con un Javi Galán que se vuelve a postular como una de las claves ofensivas del equipo. A los 13 minutos, una buena internada del pacense la culminó Aguado con un disparo duro que no cogió portería por muy poco. Sólo cinco minutos después, de nuevo Galán ganó línea de fondo tras combinar con Edu Ramos, pero su centro no lo alcanzó a empujar Jovanovic ya en boca de gol. El veloz delantero balcánico probó a Andrés Prieto dos minutos más tarde, en lo que fueron los mejores minutos del Córdoba en el choque. El arquero del Málaga siguió siendo exigido a la media hora de juego, cuando tuvo que despejar a córner un libre directo ejecutado por Javi Lara.

Con dinamismo arriba y solvencia atrás, el Córdoba aguantó sin problemas una primera parte de notable nivel ante un Málaga en el que N'Diaye debutaba marcando diferencias en la medular y en el que destacaron hombres como Mula o Iturra, llamados a ser importantes en el intento de retorno por la vía rápida de los blanquiazules a la Liga Santander.

El paso por los vestuarios varió el panorama general del choque. El ritmo decayó sobremanera, haciendo el choque mucho más aburrido. El creciente calor que reinó ayer en Marbella, el compromiso del Málaga por la noche en Granada, y las precauciones que tomó el Córdoba para evitar percances hicieron que el choque entrara en una fase perpetua de intrascendencia. Mula pudo batir a Pawel en la primera jugada de ese segundo acto y cinco minutos después Zelu no engatilló un gran pase vertical de Álvaro Aguado. Apenas dos latigazos que ya no encontraron demasiada continuidad, más allá de alguna acción de un incisivo Mula por parte de los malaguistas y de los intentos de Javi Galán en el Córdoba.

Y cuando el partido ya agonizaba, con ambos equipos ya bastante desconectados del ritmo intenso con el que arrancó el choque, Jesús Valentín se tropezó con la pelota en una salida desde atrás y permitió a Mula plantarse ante Pawel para batirlo sin problemas con un disparo potente. Un error de bulto que, desde luego, es mejor cometer en el verano, cuando todavía hay tiempo para corregirlo y que no empañó el buen partido con el que despidió su pretemporada un Córdoba que da señas de estar preparado para la batalla, a pesar de contar con pocos efectivos para ella.