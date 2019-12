Balona - Córdoba CF: horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF busca este domingo su tercera victoria consecutiva de la temporada, ante una Balona que llega obligada a reaccionar tras la espantosa imagen que ofreció en el derbi frente al Algeciras. El conjunto de La Línea acarrea importantes bajas, tanto por sanción como por lesión, que le harán más complicada el choque ante un conjunto blanquiverde en línea ascendente.

Los de Raúl Agné acechan ya los puestos de play off y para asaltarlos de manera definitiva necesitan sumar los tres puntos en La Línea, donde el técnico cordobesista no podrá contar con Fidel Escobar por lesión, mientras que Gabriel Novaes sigue en Brasil, por lo que también es baja. Por contra, recupera a Edu Frías y en la lista de convocados ha incluido al juvenil Fran Gómez.

Más exigida si cabe llega la Balompédica Linense, que cayó en su visita al Algeciras (2-0) y la continuidad de su técnico ya pende de un hilo. Los albinegros han recuperado a última hora a Koroma, pero acarrean un largo parte de ausencias.

Horario

La visita del Córdoba CF al Municipal de La Línea, correspondiente a la jornada 17 de liga en el Grupo IV de Segunda División B, arrancará a las 12:30.

Televisión

El duelo entre albinegros y blanquiverdes se podrá seguir a través de Footters, la plataforma digital que tiene los derechos de emisión de los partidos de la Balona como local.