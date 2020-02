Hay partidos y partidos, y el de este domingo en el Nuevo Vivero es de esos que pueden marcar el desarrollo de toda una temporada. Es cierto que, sea cual sea el resultado final, tanto el Badajoz como el Córdoba CF tendrán tiempo para recuperarse, aunque habría que ver en qué condiciones tendrían que hacerlo. Por eso, lo mejor es dejar a un lado ese examen, y que sea el otro el que tenga que preocuparse de su futuro en la competición a corto, medio y largo plazo.

Tras la sufrida victoria de la jornada anterior ante el Yeclano, los blanquiverdes repiten cita ante un rival directo, otro habitante de los puestos de honor que en El Arcángel no se catan desde la fecha 3 de la competición. Ganar cerraría esta trayectoria de amagos, pues la ventaja que los pacenses disfrutan a día de hoy es de sólo dos puntos, tras una serie de un triunfo en los últimos seis partidos –tres consecutivos sin vencer– que acabó por costarle el puesto a Mehdi Nafti el pasado lunes. Así, Pedro Munitis, su relevo, vivirá un estreno por todo lo alto ante su más inmediato perseguidor, con apenas un puñado de entrenamientos insuficientes para cambiar la cara del equipo, si bien la inercia está por ver.

Pero más allá de lo que ofrezca el enemigo de turno, el CCF se ve empujado una vez a centrarse en sí mismo, como obligan su historia, su plantilla y su objetivo. Aunque en esta ocasión, ese principio se ve marcado por las dudas que se le han sobrevenido a Raúl Agné a escasas horas del choque. El técnico tuvo que guardarse la convocatoria hasta el mismo domingo por culpa de un proceso febril que afecta a tres de sus futbolistas, que se mantienen en duda hasta ver su evolución. Un contratiempo que llevó al aragonés a citar a Iván Navarro, extremo del filial que habitualmente se viene ejercitando con la primera plantilla desde su incorporación este enero, para subsanar contratiempo alguno. La decisión no se conocerá hasta poco antes de que la expedición cordobesista parta en carretera hacia Extremadura.

No queda ahí la incertidumbre en torno al partido en clave blanquiverde. Porque el paso adelante dado ante el Yeclano, en el marcador, no terminó de verse reflejado en el juego, que debe ser la base de todo éxito en el tiempo. Erradicar las dudas en el juego sin pelota, sobre todo cerca del área propia; ser capaz de marcar el ritmo de la contienda, para controlarlo, y dar continuidad a la pegada son predicamentos básicos para salir con vida de un escenario que ya asaltó el San Fernando, y al que sobrevivieron el Sanluqueño, el Cádiz B, el Mérida y el Murcia.

No parece, por tanto, descabellado pensar en volver a obtener réditos a domicilio, sustento ante los últimos tropiezos de local antes del reciente fiasco de Murcia. Y eso no pasa exclusivamente por vencer, que lógicamente sería el premio gordo, sino por no perder. Claro está que en las condiciones actuales el Córdoba no puede ser conformista, ni mucho menos, pero tampoco volverse loco. Y en ese aspecto debe jugar un papel clave la veteranía de un equipo que tras el mercado de invierno ha pasado a tener más alternativas, por mucho que ahora tenga las bajas por lesión de Edu Frías y Moutinho.

Es por eso que hasta que no sea público el once será difícil descifrar si Agné decide mantenerse en el 4-4-2 u opta por reforzar la medular –el Badajoz tiene su mayor potencial precisamente en la zona ancha– en detrimento de un punta, por mucho que el rendimiento de Willy y Piovaccari ha sido más que inmediato. La elección del pivote de contención y la situación en el verde de Javi Flores marcarán el guion del CCF en el Nuevo Vivero, donde espera una batalla con fuego real con el play off como telón de fondo.