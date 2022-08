El Córdoba CF cierra la pretemporada con una igualada ante el Badajoz (1-1)

El Córdoba CF no pasó del empate ante el Badajoz en un partido que fue de menos a más. Los blanquiverdes, tras el triple cambio realizado por Germán Crespo, mejoraron sus prestaciones ofensivas y nivelaron el pleito por medio de Carracedo, que tuvo cerca el 1-2 en la recta final del pleito. Hubiera sigo la guinda perfecta para la conclusión de la pretemporada. El sábado arrancan las batallas importantes en El Arcángel.

Con un equipo completamente diferente al que ganó el pasado miércoles al Pozoblanco (1-2), Germán Crespo, para una prueba de peso ante un rival de la misma categoría, regresó a su clásico 4-2-3-1 y con un once inicial, con algún matiz, que puede ser el del estreno liguero del próximo sábado frente a Unionistas de Salamanca (El Arcángel, 21:30).

Con Carlos Marín en la portería, la defensa fue para José Ruiz, José Cruz, Gudelj y Calderón. El doble pivote estuvo compuesto por Diarra y Ramón Bueno, mientras que para el ataque el preparador granadino apostó por Carracedo, De las Cuevas, Simo y en la punta de lanza a Sergio Benito, que se reencontraba con su exequipo, del que salió en el pasado mercado invernal para acabar el curso en el Valladolid Promesas.

Sólo se llevaban tres minutos de juego cuando el Córdoba CF dio el primer aviso por medio de un Carracedo que probó fortuna con un disparo que se fue ligeramente desviado. Sin embargo, el Badajoz reaccionó con un lanzamiento del excordobesista Zelu que se fue por encima del larguero de la portería de Carlos Marín tras tocar en Dragisa Gudelj.

Los locales, motivados por jugar ante su público, buscaron incomodar a un cuadro cordobesista que le costaba llegar al área de Kike Royo. En el otro lado, el colegiado anuló un gol a Francis Ferrón por tocar con la mano tras un despeje de Carlos Marín. Poco después, Zelu, muy activo, remató desviado. No fue hasta poco antes de la media hora de juego cuando los blanquiverdes inquietaron al meta pacense. De las Cuevas no llegó a un centro de Sergio Benito, pero Carracedo recogió el balón y metió un preciso pase al punto de penalti que Diarra envió por encima del larguero.

Más allá de algún chispazo de Carracedo, que lo intenta siempre, al Córdoba CF le costaba triangular rápido y llevar el peso del partido. Eso lo aprovechó el Badajoz, que volvió a inquietar a Carlos Marín con un disparo de Francis Ferrón que salió desviado. No hubo mucho más de una primera parte en la que los de Germán Crespo no estuvieron muy finos.

La segunda mitad no comenzó de la mejor manera para el Córdoba CF. No hubo cambios en ninguno de los dos equipos. Zelu tuvo cerca el 1-0, pero Diarra se cruzó para desviar el balón cuando el excordobesista ya estaba presto a batir a Carlos Marín. Sin embargo, cinco minutos después, los locales se adelantaron en el marcador con algo de suerte, ya que el disparo de Adilson lo desvió lo justo José Cruz para que Carlos Marín no pudiese hacer nada.

Con el marcador a favor de los pacenses, el Córdoba CF intentó dar un paso hacia adelante ante un Badajoz que aguardó atrás para salir rápido a la contra. Sin embargo, a pesar de tener cada más el balón en el poder del equipo blanquiverde, los de Germán Crespo no creaban peligro a Kike Royo. De nuevo, la falta de pegada, como en otros encuentros, fue palpable.

Ante este oscuro panorama, Germán Crespo movió el banquillo a falta de 20 minutos para la conclusión del envite. El nazarí dio entrada a Adrián Fuentes, Javi Flores y Kike Márquez por Sergio Benito, Ramón Bueno y Miguel de las Cuevas. Hombre por hombre. Y no pudo salir bien la jugada al preparador granadino porque llegó el empate muy pronto.

Tras un aviso de Adrián Fuentes, que se colocó en la punta de ataque, Kike Márquez botó un saque de esquina que remató mordido Javi Flores y Carracedo, en el punto de penalti, mandó el balón al fondo de la red. Mejor imposible para los cordobesistas. De hecho, se vio a otro Córdoba CF, que le vino muy bien la entrada de los tres cambios realizados.

Con el partido nivelado, los de Germán Crespo dieron otro pasito hacia adelante para apuntarse el triunfo. El Córdoba CF era otro tras la entrada de un Javi Flores que dio otro aire al centro del campo cordobesista. De hecho, el de Fátima lo intentó con un disparo de la frontal que sacó el meta local. Acto seguido, Narváez apareció para detener un cabezazo de Diarra.

Los locales aguantaban bien el tipo atrás, pero Carracedo tuvo en sus botas el 1-2. El ex del Linares Deportivo cazó un extraordinario pase de Javi Flores, pero su disparo se fue ligeramente desviado. Fue la última clara ocasión de un partido que acabó en tablas. Los blanquiverdes, de menos a más, cerraron la pretemporada y ya ponen los cinco sentidos en el primer duelo liguero ante Unionistas de Salamanca.